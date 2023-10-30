Dünyanın dört bir yanından cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla tebrik mesajları yağdı. Bizler için bu özel günde hatırlanmak ve saygı duyulmak, gurur verici bir his.

Asya’dan Avrupa’ya neredeyse tüm liderler, bizlerin bu özel gününü güzel dileklerle kutlayarak tebrikte bulundular. Özellikle bazı önemli binalar, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Hem sosyal medyadan hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat iletilen tebrik mesajları, dünyanın her bir köşesinden ülkemize ulaştı. Sizler için, kim ne söylemiş derledik.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, ABD adına tebrik mesajı yayımladı.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla Amerikan halkı adına Türk halkına en içten tebriklerimi sunuyorum.

Geride bıraktığımız yüz yıllık süre içinde Türkiye’nin her zamankinden daha önemli bir küresel rol oynadığını ve halklarımız arasındaki dostluğun giderek daha derin ve daha güçlü bir noktaya geldiğini gördük. NATO nezdindeki müttefikliğimiz, bölgesel barışın ve güvenliğin temelidir. Ukrayna’nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için birlikte duruş sergiliyoruz. Ticaret ve yatırım bağlarının gelişip büyümesiyle her iki ülkede iş imkânı ve ekonomik fırsat yaratılmaktadır.

Türkiye’den ABD’ye ve ABD’den Türkiye’ye giden öğrencilerin, mesleki, kültürel ve akademik değişim programı katılımcılarının ve turistlerin sayısı halklarımızı birbirine daha da yakın hale getirecek şekilde artmaya devam etmektedir. İklim krizinin üstesinden gelmeye yönelik temiz enerji çözümleri, bilim, uzay ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimiz, ilişkilerimizi daha da ilerletme konusunda bizlere gelecek vadeden yeni iş birliği alanları sunmaktadır.

Bu tarihî gün dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılını kutluyor ve ortaklığımızı ve ittifakımızı, halklarımıza, bölgeye ve dünyaya yararlı olacak şekilde önümüzdeki yüzyılda da sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı iletti.

Doha'daki sembol yapılar arasında bulunan Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla kırmızı ve beyaza büründü. Türk bayrakları üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı" ve "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği de "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Doha'nın simge yapılarından olan 'The View Hospital' ve 'Al Jaber Twin Tower' binalarında gururla bayrağımız dalgalanmıştır. Dost ve kardeş Katar'a olan iş birliği ve destekleri için teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

100. yıl; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Mısır'dan gelen üst düzey yetkililer ve kurumlar tarafından tebrik edildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ayrı ayrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları iletti. Mesajlarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Türk halkı ve hükûmetinin sürdürdüğü ilerleme ve refahın takdir edildiği vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Al Maktum, sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe mesaj yayınladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da X üzerinden tebrik mesajını paylaştı.

Mesajda, "Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerimi iletiyorum. İkili ilişkilerimizi daha da ilerletmek ve güçlendirmek, aynı zamanda NATO'da ortak müttefik olarak beraber çalışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, X üzerinden “Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk halkına ve hükûmetine tebriklerimizi sunuyoruz.” mesajını iletti.

Ayrıca Yunan basını, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen gemilerle yaptığımız dev gösteriye "güç gösterisi" şeklinde yer verirken haber başlığında kullanılan "Türk savaş gemileri Boğaz'dan meydan okurcasına geçiyor." ifadesi de dikkat çekti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yayımlanan mesajında, Türkiye'yi kutladı.

Mesajında, "Sizinle halklarımızın genel kalkınmasını sağlamak için üzerinde anlaştığımız tüm büyük projeleri ve programları tam anlamıyla hayata geçirecek ve hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Mirziyoyev, iki ülke arasında ortak dil, gelenekler, karşılıklı saygı ve dayanışma ilkelerine dayalı kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin son yıllarda nitelik açısından yüksek bir düzeye ulaşmasından ve ikili ilişkilerde yeni bir tarihi dönemin başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, X üzerinden tebriklerini iletti.

"Cumhuriyetin ilanının yüzüncü yıl dönümünde müttefikimiz Türkiye'ye en içten selam ve iyi dileklerimizi iletiyoruz. İkili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi ve güçlendirilmesini dört gözle bekliyoruz."

Duşanbe Büyükelçiliği, X üzerinden tebrik mesajını iletti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kutlu minare Kutub Minar, bu özel günde Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, X üzerinden hem Türkçe hem de İngilizce mesaj yayımladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, X hesabından mesaj yayımladı ve bakanlık binasını Türk bayrağının rengiyle ışıklandırdı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, X üzerinden mesaj yayımladı.

"Belçika ve Türkiye'yi birbirine bağlayan diplomatik, kültürel ve insani bağlar tarihi ve sarsılmazdır. 100. yıl kutlamaları Belçika'daki ve diğer ülkelerdeki tüm Türklere kutlu olsun."

İspanya, başkent Madrid'in ünlü meydanı Plaza de Cibeles'i kırmızı beyaz renklerle aydınlattı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, X üzerinden mesaj yayımladı.

Pakistan Geçici Hükûmet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, "Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği!" cümleleriyle tebriğini paylaştı.

"Türkiye'nin 100. Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Türklerin dirençliliği ve ilerlemesiyle dolu yüzyılı kutluyor ve uluslarımızın paylaştığı eşsiz bağa değer veriyoruz. İş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyor ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha fazla refaha ulaşmasını diliyoruz. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği!"

Bağdat'ın en büyük alışveriş merkezi Baghdad Mall'un binasına Türk bayrağı yansıtıldı.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü vesilesiyle Türk hükûmeti ve halkını içtenlikle tebrik ettiğini ifade etti.

"Somali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının olağanüstü 100. yıldönümü dolayısıyla Türk hükûmetini ve halkını yürekten tebrik ediyor! Demokrasiye, kalkınmaya ve ulus inşasına olan sarsılmaz bağlılığınız hepimize ilham kaynağı oldu."

Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik mesajı, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlandı.

Putin mesajında, "Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki iş birliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor.

Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla iş birliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim." cümlelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, X üzerinden tebrik mesajını yayımladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı vesilesiyle ulusal bir bayram! F. Bouillon, beş yüz yıldan fazla bir süre sonra Ankara Antlaşması'na imzasını atıyor ve Fransa'nın başbakanlarından biri, Mustafa Kemal'in önderliğinde Türkiye Büyük Meclisi'nin hükûmetini keşfediyor."

İngiltere Kralı 3. Charles, Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu yolladı.

Mektupta, "Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz." cümleleriyle İngiltere ve Türkiye dostluğunun devamlılığına da atıf yaptı.

NATO da sosyal medya üzerinden cumhuriyetin 100. yılını "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesiyle kutladı.

Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı.

Dubai'de 100. Yıl için gerçekleştirilen ışık gösterisinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun" sözü ve Türk bayrağı gökdelende böyle yansıdı.

New York'un meşhur Times Meydanı'nda 100. Yıl coşkusu ekranlara yansıtıldı.

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağını 100. Yıl dönümüne özel Instagram hesabında paylaştı.