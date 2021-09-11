Dünyanın Detaylı Küresel Mercan Haritası İlk Defa Çıkarıldı

Araştırmacılar, tarihte ilk defa dünya üzerindeki mercan resiflerinin detaylı bir haritasını çıkamayı başardı. Bunun için 2 milyondan fazla uydudan çekilmiş görüntü dijital ortamda bir araya getirildi.

Dünya üzerindeki en önemli yapılardan biri mercan resifleri. Küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi etmenlerin vurduğu mercan resifleri denizlerdeki yaşamın da kaynağı durumunda bulunuyor. Bilim insanları da bu resiflerin korunması için öncelikle şu andaki durumu belirlemeyi amaçlıyor.

Microsoft'un kurucularından olan Paul Allen'ın adını verdiği Allen Mercan Atlası projesi, mercan resiflerinin korunabilmesi için bir rehber özelliği taşıyor. Ayrıca bu çalışma ile birlikte deniz yaşamı planlaması ve mercan araştırmaları için de yol gösterilmiş olacak.

Dünyada bir ilk

Araştırmacı ekibi, Çarşamba günü yaptıkları açıklamalarda atlasın tamamlandığını ve bu haritanın, türünün ilk yüksek çözünürlüklü ve küresel çaplı örneği olduğunu ifade etti. Bu haritada kullanıcılar yerel resifler, su altı yapıları, kumlar, taşlar, deniz bitkileri gibi yapılar hakkında da bilgi ediniyor.

Haritalar, 15 metreye kadar derinliği görebilmeyi sağlıyor. Böylelikle herhangi bir bölgeyle ilgili olarak çalışmalar yapmak isteyen kişilerin elinde bir referans olacak. Ayrıca deniz altı yaşamının desteklenmesi çalışmalarında da yol göstericilik yapacak.

Görevin başındaki isim olan Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Greg Asner, yaptığı açıklamada bu başarının en büyük avantajının dünya haritasının ilk defa çıkarılması olduğunu ifade ederken, projenin dünya çapında gönüllülerin çabaları ile ilerledi.

Resiflerin durumu sürekli izlenebilecek

Proje çalışmaları ilk olarak 2017 yılında Allen'in şirketi olan Vulcan Inc. tarafından başlatılmıştı. Daha sonra Hawaiili araştırmacı Ruth Gates ise süper resif yaratma çalışmaları ile projeye ön ayak oldu, Vulcan Inc. ise daha çok çalışmanın sponsorluğunu üstlenmişti.

Projede Planet adlı uydu firmasıyla anlaşıldı. 9 milyon dolarlık masrafı Allen üstlenirken, uydulardan gelen 2 milyondan fazla görüntü gönüllüler ve yapay zeka tarafından birleştirilerek katmanlar halinde haritaya yerleştirildi.