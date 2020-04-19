NASA, Mercan Resiflerini Haritalandırmayı Oyuna Döktü

NASA, dünyadaki en eşiz yaşam formlarından olan mercan resiflerini korumak, tanımlamak ve sınıflandırmak için çeşitli araçlarla birçok veri topladı. Uzay ajansı, devasa miktarlardaki bu verilerin kolay ve hızlı bir şekilde işlenebilmesi için ise resiflerin haritalandırmasını oyunlaştırdı.

Gezegenimizdeki en eşsiz canlıların birçoğu okyanuslarda yaşıyor. Bu canlılar arasında belki de en dikkat çekici olanlar ise okyanusların altında bulunan mercan resifleri. Ancak yıllar içerisinde iklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte bu mercan resifleri olumsuz etkilenmeye başladı.

Tehlikeye giren bu mercan resiflerini kurtarmak için geliştirilmiş birçok proje bulunuyor. Ancak mercan ekosisteminin çok geniş olması sebebiyle sınıflandırmak ve dünyadaki tüm mercanları haritalandırmak pek de kolay değil. İşte NASA, bu noktada bu görevi daha geniş kitlelerle buluşturmaya karar verdi.

NeMO-Net

NASA, drone'lar ve hava araçlarına bağlı sensörler ve çeşitli ekipmanların yardımıyla dünyanın çeşitli noktalarındaki mercan ekosistemlerini görüntülemek için bir sistem geliştirdi. Bu proje kapsamında cihazlar, okyanuslardan birçok bilgi topladı. Ancak bu verilerin araştırmalarda kullanılabilmesi için ilk olarak tanımlanması ve sınıflandırılması gerekiyor.

İşte NASA, bu noktada NeMO-Net adını verdiği oyunu geliştirdi. Bu oyun sayesinde oyuncular, drone'larla toplanmış veriler temelinde mercan resiflerini tanımlama ve sınıflandırmada uzay ajansına yardım ediyorlar.

Projenin sorumlu araştırmacısı Ved Chiriayath, oyunla ilgili olarak “Herkes, hatta bir ilkokul öğrencisi bile bu oyunu oynayabilir ve bildiğimiz en güzel yaşam formlarından bir tanesini haritalandırmada bize yardımcı olmak için bu verileri ayıklayabilir” ifadelerini kullandı.

Oyunda sanal bir tekneye binerek okyanusun derinliklerine dalıyorsunuz ve mercan ekosistemlerini tanımlıyorsunuz. Oyun, okyanustaki yaşam ve mercan ekosistemleri hakkında sizlere çeşitli bilgiler sunarak rehberlik de ediyor. Oyun, ayrıca artırılmış gerçeklik desteği olan cihazlarda da oynanabiliyor.

Oyundan toplanan bu veriler, daha sonra NASA’nın süper bilgisayarı Pleiades’e gönderiliyor. Bilgisayar, daha sonra bu verileri dünyadaki mercan resiflerinin sağlık durumunu değerlendirmek için analiz ve tanımlıyor. NASA, oyuncuların da yardımıyla devasa miktarlardaki bu verileri çok kısa bir sürede ayıklayabilecek. NeMO-Net'in internet sayfasına buradan ulaşabilir ya da aşağıdaki bağlantıdan oyununu indirebilirsiniz.