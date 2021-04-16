Küresel Isınmaya Karşı Dünyanın En Beyaz Boyası Geliştirildi

Bilim insanları, Güneş'ten gelen ışınları maksimum miktarda uzaya geri yansıtabilmek için en azından insan eliyle inşa edilen yapılarda kullanılabilecek dünyanın en beyaz boyasını geliştirdiler. Geliştirilen beyaz boya, üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtmayı başarıyor.

Bilim insanları, uzun yıllardır gerçek bir "siyah" renk elde etmek için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor ve vantablack olarak adlandırılan siyah renk, görünür ışığın yüzde 99,9'unu yutarak şu ana kadarki en "siyah" rengi ortaya koyuyor. Ancak bir grup bilim insanı daha siyah bir renk elde etmeye çalışırken bazıları da daha "beyaz" bir renge ulaşmayı hedefliyorlar.

Bilim insanları ilk kez geçtiğimiz ekim ayında, tebeşir yapımında da kullanılan kalsiyum karbonat tabanlı bir bileşik ile ışığı yüzde 95,5 yansıtma gücüne sahip olan bir "beyaz" renk ortaya koymayı başarmışlardı. ACS Applied Materials & Interfaces dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada ise kağıt ve kozmetik üretiminde kullanılan baryum sülfat tabanlı yeni bir beyaz renk ortaya konuyor ve bu beyaz rengin ışığı yüzde 98,1 oranında yansıttığı belirtiliyor.

Ultra beyaz boya, kaplandığı yüzeyin çok daha serin kalmasını sağlıyor

Her şeyden önce bilim insanlarının neden böyle bir çaba içerisinde olduğunu açıklamak gerekirse; bildiğiniz gibi bir nesne güneş ışığını ne kadar çok emerse, o kadar çok ısınır. Bilim insanları, ışığı maksimum seviyede yansıtacak bir boya geliştirerek en azından insan eliyle inşa edilen yapılarda bu boyanın kullanılmasını, böylece Güneş'ten gelen ışığın bir kısmını derin uzaya geri yansıtarak küresel ısınmayı yavaşlatabilmeyi umuyorlar.

Yapılan açıklamalara göre yeni ultra yansıtıcı beyaz boya ile yapılan testlerde gün ışığının en yoğun olduğu öğle saatlerinde söz konusu beyaz boya ile kaplanan yüzeyler, ortam sıcaklığından 4,4 °C daha soğuk kalmayı başardı. Geceleri ise aynı yüzeylerin çevrelerine kıyasla 10,5 °C daha serin olduğu tespit edildi. Dolayısı ile özellikle sıcak bölgelerde söz konusu beyaz boya, klimaların yerini alarak yapıların serin tutulmasını sağlayabilir.

Ultra beyaz boya yeterli(!) miktarda kullanılırsa Dünya'nın ısınma eğilimini durdurabilir

Çalışmanın başyazarı profesör Xiulin Ruan, gerçekleştirdikleri çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Dünya yüzeyinin çatılar, yollar, arabalar, kullanılmayan araziler gibi yüzde 0,5-1'lik kısmını geliştirilen bu ultra beyaz boya ile boyamak, Dünya'nın ısınma eğitilimini durdurmaya yetebilir.

Dürüst olmak gerekirse dünya yüzeyinin büyük bir bölümünü beyaz boya ile kaplamak çok da mümkün değil ancak şehirlerdeki insan eliyle inşa edilen yapılarda bu boyayı kullanmak mümkün olabilir. Peki küresel karbon emisyonunu düşürmediğimiz sürece çatıları beyaza boyamak gezegenimizi kurtarabilir mi? Tahmin edebileceğiniz gibi yanıt kesinlikle hayır.