Bu yıl geliştirdikleri "Dünyanın en beyaz boyasıyla" rekorlar kitabına dahi girmeyi başaran bilim insanları, boyanın yeni bir versiyonunu geliştirdi. Dünyanın en beyaz boyası, artık daha ince ve hafif yapıya sahip.

Güneş ışığını yüksek oranda geri yansıtması nedeniyle özellikle gemilerde, uçaklarda veya sıcak bölgelerdeki konutlarda kullanılan beyaz boya, yeni bir başarı sayesinde artık çok daha verimli olacak. Bilim insanları, ‘en beyaz boyayı’ geliştirmeyi başardı.

Dünyanın en beyaz boyası, aslında bu yıl Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı. Bu boyayı geliştiren Purdue Üniversitesi’ndeki bilim insanları, boyayı çok daha ince yapıya kavuşturmayı başardı. Bilim insanları, başarılarını Cell dergisinde yayımladı.

Yeni boya, çok daha ince ve hafif olmasıyla uçaklar ve arabalarda da kullanılabilecek:

En beyaz boyanın önceki (sol) ve şimdiki hali (sağ).

Paylaşılan detaylara göre geliştirilen yeni boya, sadece 150 mikrometre kalınlığa sahip durumda. Boya, bu ince yapısı sayesinde üzerine gelen Güneş ışınlarını %97,9 oranında geri yansıtmayı başarıyor. Böylelikle boyanın kapladığı alanın iç sıcaklığı, çevre sıcaklığından 5-6 derece kadar düşük oluyor.

Öte yandan boya, bir önceki versiyonuna göre daha ince olsa da yansıtma oranında bir düşüklük gördü. 400 mikrometre kalınlığındaki önceki boya, %98,1 yansıma başarısına sahipti. Fakat boya, iç sıcaklığı çevre sıcaklığına göre sadece 4,5 derece kadar düşürebiliyordu.

Bununla birlikte yeni boya, çok daha ince yapısı sayesinde artık uçaklar gibi ağırlığın son derece hassas olduğu araçlarda da kullanılabilecek. Boya, uçakların yanı sıra kıyafetler, ayakkabılar, hatta otomobillerde de karşımıza çıkabilir. Boya için patent başvurusu henüz yeni yapıldı. Dolayısıyla boyanın ticari kullanımı için bir süre daha beklememiz gerekebilir.