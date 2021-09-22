Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcuları Açıklandı - 2021

Prestijli iş dergisi Forbes, dünya genelinde en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Sponsor gelirleri ve bonuslarını da araştırmaya dahil eden dergi, futbol dünyasını çok da şaşırtmayan bir liste çıkardı.

Zenginlik(!) denince akla gelen ilk dergi olan Forbes, futbol tutkunlarının ilgisini çekecek bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında futbolcuların sponsor geliri ve bonuslarını da hesaba katarak bir liste oluşturan Forbes, dünyanın en çok kazanan futbolcularını belirlemiş oldu. Zirvedeki isim, muhtemelen hiçbirimizi şaşırtmadı.

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinin ilk 10 sırasına baktığımız zaman, özellikle de Paris Saint-Germain'in (PSG) ön plana çıktığını görüyoruz. Takım yönetimi ve sponsorlar, Paris Saint-Germain oyuncularına adeta para akıtıyorlar. Ayrıca Manchester United ve Real Madrid gibi yıldız kadrolara sahip takımlar da Forbes'in listesinde yer alıyor.

İşte dünyanın en fazla kazanan 10 futbolcusu

10. Eden Hazard (Real Madrid): 29 milyon dolar

9. Gareth Bale (Real Madrid): 32 milyon dolar

8. Paul Pogba (Manchester United): 34 milyon dolar

7. Andres Iniesta (Vissel Kobe): 35 milyon dolar

6. Robert Lewandowski (Bayern Münih): 35 milyon dolar

5. Muhammed Salah (Liverpool): 41 milyon dolar

4. Kylian Mbappe (PSG): 43 milyon dolar

3. Neymar (PSG): 95 milyon dolar

2. Lionel Messi (PSG): 110 milyon dolar

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United): 125 milyon dolar