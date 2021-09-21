FIFA 22'deki En Yüksek Reytingli 50 Süper Lig Futbolcusu

Elecrtronic Arts'ın yeni futbol oyunu FIFA 22, 1 Ekim itibarıyla oyuncularla buluşacak. Futbol tutkunlarının heyecanlı bekleyişleri devam ederken, sizlerle Türkiye Süper Ligi'ndeki en iyi 50 futbolcuyu paylaşacağız. İşte Süper Lig'de en yüksek reyting skoruna sahip futbolcular...

Electronic Arts bir süredir, dünyanın en popüler futbol oyunlarından FIFA 22 için çalışmalarını sürdürüyor. 1 Ekim'de piyasaya sürülecek oyun, PC ve eski nesil konsolların yanı sıra PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Google Stadia için kullanılabilir olacak. Ancak ülkemizdeki oyun tutkunları, FIFA 22 için ister istemez pek de hevesli değiller. Zira oyun, PC için bile 419 TL gibi dudak uçuklatan bir fiyatla satın alınabilecek.

FIFA 22 için geri sayım devam ederken, sizler için özel bir içerik oluşturmaya karar verdik. Şimdi sizlere, FIFA 22'de yer alacak olan Türkiye Süper Ligi'ndeki en iyi reytinge sahip futbolculardan bahsedeceğiz. Bu bağlamda oyunu satın alacaksanız ve daha şimdiden kariyer hesapları yapıyorsanız, bu içeriğimize göz atmanızda fayda var.

İşte Süper Lig'de en iyi reytinge sahip 50 futbolcu

50. Salih Uçan: Beşiktaş (reyting skoru 75)

49. Deniz Türüç: Başakşehir (reyting skoru 75)

48. Serdar Dursun: Fenerbahçe (reyting skoru 75)

47. Filip Novak: Fenerbahçe (reyting skoru 75)

46. Uilson de Souza Paula Junior: Başakşehir (reyting skoru 75)

45. Omar Elabdellaoui: Galatasaray (reyting skoru 75)

44. Serdar Aziz: Fenerbahçe (reyting skoru 75)

43. Leroy Fer: Alanyaspor (reyting skoru 75)

42. Andrea Poli: Antalyaspor (reyting skoru 75)

41. Loic Remy: Çaykur Rizespor (reyting skoru 75)

40. Diego Rossi: Fenerbahçe (reyting skoru 76)

39. Caner Erkin: Karagümrük (reyting skoru 76)

38. Matias Vargas: Adana Demirspor (reyting skoru 76)

37. Vitor Hugo Franchescoli Souza: Trabzonspor (reyting skoru 76)

36. İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe (reyting skoru 76)

35. Dimitrios Pelkas: Fenerbahçe (reyting skoru 76)

34. Fayçal Fajr: Sivasspor (reyting skoru 76)

33. Michy Batshuayi: Beşiktaş (reyting skoru 76)

32. Adem Ljajic: Beşiktaş (reyting skoru 76)

31. Mert Günok: Beşiktaş (reyting skoru 76)

30. Mario Balotelli: Adana Demirspor (reyting skoru 76)

29. Fabio Borini: Karagümrük (reyting skoru 76)

28. Patrick van Aanholt: Galatasaray (reyting skoru 76)

27. Sofiane Feghouli: Galatasaray (reyting skoru 76)

26. Gervais Yao Kouassi: Trabzonspor (reyting skoru 76)

25. Ryan Babel: Galatasaray (reyting skoru 76)

24. Jose Sosa: Fenerbahçe (reyting skoru 76)

23. Atiba Hutchinson: Beşiktaş (reyting skoru 76)

22. Alex Teixeira: Beşiktaş (reyting skoru 77)

21. Altay Bayındır: Fenerbahçe (reyting skoru 77)

20. Davidson da Luz Pereira: Alanyaspor (reyting skoru 77)

19. Valentin Rosier: Beşiktaş (reyting skoru 77)

18. Marcos Nascimento Teixeira: Galatasaray (reyting skoru 77)

17. Bruno da Silva Peres: Trabzonspor (reyting skoru 77)

16. Anastasios Bakasetas: Trabzonspor (reyting skoru 77)

15. Nacer Chadli: Başakşehir (reyting skoru 77)

14. Luiz Gustavo Dias: Fenerbahçe (reyting skoru 77)

13. Max-Alain Gradel: Sivasspor (reyting skoru 77)

12. Lucas Biglia: Karagümrük (reyting skoru 77)

11. Anthony Nwakaeme: Trabzonspor (reyting skoru 78)

10. Domogoj Vida: Beşiktaş (reyting skoru 78)

9. Jonas Svensson: Adana Demirspor (reyting skoru 78)

8. Uğurcan Çakır: Trabzonspor (reyting skoru 79)

7. Rachid Ghezzal: Beşiktaş (reyting skoru 79)

6. Mesut Özil: Fenerbahçe (reyting skoru 80)

5. Marek Hamsik: Trabzonspor (reyting skoru 80)

4. Medhi Benatia: Karagümrük (reyting skoru 81)

3. Edin Visca: Başakşehir (reyting skoru 81)

2. Fernando Muslera: Galatasaray (reyting skoru 81)

1. Miralem Pjanic: Beşiktaş (reyting skoru 82)