Brand Finance, her yıl yayımladığı Global 500 2023 raporunu yayımladı ve dünyanın en değerli markalarını ortaya koydu. Zirve, bu yıl sürpriz bir şekilde değişti. Apple, artık ikinci sırada yer alıyor.

Her yıl dünyanın en değerli şirketlerinin açıklandığı Brand Finance’in Global 500 2023 raporu bugün yayımlandı. Raporla birlikte 2021 yılının en hızlı büyüyen, marka değeri en fazla olan, en güçlü ve dünya bölgelerinin en güçlü şirketleri ortaya kondu. Bu yılki rapor, en değerli markalar açısından genel hatlarıyla aynı kalsa da en hızlı büyüyen markalar listesinde dev bir misafire ev sahipliği yaptı.

Brand Finance Global 500 2023 raporuna göre dünyanın marka değeri en yüksek şirketi, 2022 yılında ikinci sırada yer alan Amazon oldu. Apple, yıllar sonra ilk kez zirveden düştü. Ayrıca markaların değerlerinde de 1 yıl içinde büyük düşüş görüldü.

Dünyanın en değerli markaları:

Amazon – 299,3 milyar dolar Apple – 297,5 milyar dolar Google – 281,4 milyar dolar Microsoft – 191,6 milyar dolar Walmart – 113,8 milyar dolar Samsung – 99,7 milyar dolar ICBC – 69,5 milyar dolar Verizon – 67,4 milyar dolar Tesla – 66,2 milyar dolar Tiktok – 65,7 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları sıralamasında birinci sıra, geçtiğimiz yıl 355,1 milyar dolar ile Apple'a aitti. Fakat 2023 raporunda birinci sıra 299,3 milyar dolarlık değerle Amazon'un oldu. Amazon da geçtiğimiz yıl 350,3 milyar dolar değere sahipti.

Meta ve Huawei artık dünyanın en değerli 10 markası arasında değil

Yine bir diğer büyük sürpriz ise Facebook (Meta) tarafında çıktı. Meta, bu yıl en değerli 10 marka arasına giremedi. Şirket, geçtiğimiz yıl yedinci sırada yer alıyordu. daha önce 9. sırada yer alan HUAWEI de ilk 10 arasından düştü.

Ülkelere göre marka değeri*:

Amerika Birleşik Devletleri -%49,75

Çin - %17,87

Almanya - %5,99

Japonya - %5,32

Fransa - %4,14

Birleşik Krallık - %3,50

Güney Kore - %2,44

Kanada - %1,75

Hindistan - %1,35

Diğer - %7,89

*En değerli markaların toplam değerinin bulundukları ülkelere göre dağılımı.

Bölgelere göre dünyanın en güçlü ve değerli şirketleri:

Güney ve Kuzey Amerika: En değerli marka: Amazon En güçlü marka: Google

Avrupa : En değerli marka: Deutsche Telekom En güçlü marka: Swisscom

: Orta Doğu ve Afrika: En değerli marka: Aramco En güçlü marka: Etisalat

Asya-Pasifik: En değerli marka: Samsung En güçlü marka: Wechat



Marka değeri nasıl hesaplanıyor?

Brand Global, marka değerini hesaplarken markaların gücünü, marka telif bedelini ve öngörülen marka kazancını çarpıyor. Marka gücü ise pazarlama yatırımı, hissedar öz sermayesini ve iş performansını değerlendirerek yapılan puanlandırmayla belirleniyor.