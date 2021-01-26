Global 500 2021 Açıklandı: Zirvenin Sahibi 5 Yıl Sonra Apple

Brand Finance, 2021 yılının en değerli markalarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Apple, 2016 yılından sonra ilk kez, dünyanın en değerli markası oldu. Yüzde 87,4 değer kazanan şirketin marka değeri, 263,4 milyar dolara ulaştı.

Her yıl dünyanın en değerli markaları listesini oluşturan Brand Finance, 2021 yılı verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, özellikle de teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandığı duyuruldu. Bunun nedeni ise ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2016'dan sonra ilk kez zirveye yerleşmiş olmasıydı. Şirket, yıllardır zirvede olan Amazon'u geçmeyi nihayet başardı.

Brand Finance tarafından yapılan açıklamalara göre Apple'ın marka değer, yüzde 87 artarak 263,4 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş, Amazon'un 254 milyar dolarlık değerini geride bırakılmasını sağladı. Hal böyle olunca da Apple, 2021 yılının en değerli markası haline geldi. Apple'ı takip eden ilk dört şirket ise sırasıyla Amazon, Google, Microsoft ve Samsung oldu. İlk beş şirket arasında en az değerlenen ise, yüzde 1,4'lük yükseliş ile Google oldu.

İşte 2021'in en değerli ilk 10 markası

Brand Finance, koronavirüs pandemisinin şirketlerin kaderini belirlediğini ifade ediyor. Bu bağlamda Apple'ın geçtiğimiz yıldan beri attığı yenilikçi adımlar ile abonelik hizmetleri, şirketin marka değerinin artmasını sağladı. Benzer bir şekilde Amazon da giderek büyüyen e-ticaret sektörü sayesinde değerlenmeye devam etti. Brand Finance'a göre Google'ın en büyük gelirinin reklamlar olup, pandemi döneminde reklam seviyelerinin düşmesi, şirketin büyümesini düşüren etkenlerden bir tanesi oldu.

Tesla, yüzdesel oranda en çok değerlenen marka oldu

Brand Finance'ın araştırması, Tesla'nın 2021 yılındaki marka değerinin 35 milyar dolar civarı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu değer, teknoloji devlerinin yanında küçük kalsa da Tesla, 2021'in en değerlenen markası olarak tarihe geçti. Şirketin büyüme oranı, yüzde 158 olarak gerçekleşti. Tesla'yı takip eden şirketse, Çin'in en büyük e-ticaret sağlayıcısı Alibaba'ydı. Şirketin marka değeri yüzde 100 artışla 39,2 milyar dolara ulaştı.

En hızlı şekilde değer kaybeden 10 markadan 6'sı, havacılık şirketlerinden oluşuyor

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de havacılıktı. Haliyle bu durum, dünyanın en değerli markaları sıralamasını da doğrudan etkiledi. Bu bağlamda, listenin en çok değer kaybeden şirketi, yüzde 40 ile Boeing oldu. Benzer bir şekilde American Airlines da yüzde 40 değer kaybetti. United Airlines, Delta ve Airbus gibi şirketler de yüzde 38 civarında değer kaybederek, tarihe geçmiş oldular.

Brand Finance'ın dikkat çektiği başka bir kategori ise dijital dünya olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda Netflix, rakipleri arasındaki en değerli şirket oldu. Yüzde 9 oranında değerlenen markanın total değer, 24,9 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Spotify da rakiplerini ezerek, alanının en iyisi olarak karşımıza çıktı. Platformun değerlenme oranı, yüzde 39 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Electronic Arts, Tencent ve Activision Blizzard gibi video oyun şirketleri de en değerli markalar listesindeki yerini güçlendirmeyi başardılar.