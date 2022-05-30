Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarları Açıklandı - 2022

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının sıralandığı TOP500 listesi güncellendi. Yapılan güncellemede AMD tabanlı süper bilgisayar Frontier, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını aldı. 1.102 ExaFlop/sn hızda çalışan süper bilgisayar, aynı zamanda dünyanın en verimlisi.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarını listeleyen TOP500 güncelledi. Yapılan son test sonuçlarının dahil edildiği listeye AMD damgasını vurdu. Zira şirketin donanımlarını kullanan Frontier isimli süper bilgisayar, yapılan testler sonucunda 'dünyanın en hızlı süper bilgisayarı' unvanını kapmayı başardı. ABD Enerji Bakanlığı'nın Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'na kurulan süper bilgisayar, 1.102 ExaFlop/sn'yi geçerek bir rekora imza atmış oldu.

TOP500, süper bilgisayar sektörünün en uzun soluklu ve kabul gören listesi konumunda. İlk kez 1993 yılında yayınlanan liste, o yıllarda bugünküler kadar gelişmiş süper bilgisayarlara sahip değildi. Haziran 2022 başlığıyla güncellenen liste ise benzersiz sonuçlar ortaya koydu. Öyle ki listenin bir numarasında yer alan Frontier, toplamda 8 milyonun üzerinde çekirdeğe sahip. AMD'nin 64 çekirdekli Trento işlemcilerinden 9,408 adet kullanan süper bilgisayar, AMD Radeon MI250X GPU'larla destekleniyor. Frontier'in toplam RAM kapasitesi ise 4.6 petabayt olarak açıklandı. Süper bilgisayarın depolama kapasitesi ise 700 petabayt ve cihazın depolama hızı 75 TB/s.

TOP500'ün zirvesinde yer alan 10 süper bilgisayar şu şekilde:

İnsan beynindeki nöronlardan 340 bin kat daha fazla işlem yapabiliyor

1.69 ExaFlop hızı anlatmak çok zor. Uzmanlar, bu süper bilgisayarın bir beyin gibi düşünülebileceğini ve bu beyindeki tek bir nöronun saniyede 68 milyon işlem yaptığını söylüyorlar. Standart bir insanın beyninde bulunan nöronların saniyede 200 civarı işlem yaptığını göz önünde bulundurursak, açıklanan rakamların ve bu süper bilgisayarın gücünün dudak uçuklatan cinsten olduğunu söyleyebiliriz.

AMD tabanlı süper bilgisayar, en güçlü süper bilgisayarların sıralandığı TOP500 listesinin zirvesine oturdu. Öyle ki Frontier'i takip eden 7 süper bilgisayar, toplamda bununki kadar güç üretemiyor. Bununla birlikte, AMD Frontier dünyanın en verimli süper bilgisayarı. Green500 isimli listede de zirveye oturan süper bilgisayar, rakiplerine kıyasla çok daha düşük enerji tüketimine sahip.

TOP500 listesine ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.