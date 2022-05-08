Elon Musk'in elektrikli otomobil şirketi Tesla, eski bir çalışanı ile davalık oluyor. Buna göre eski çalışanı bazı gizli bilgileri çalmakla suçlayan şirket, olayı yargıya taşıyor.

Büyük şirketlerin derdi de büyük oluyor. İşe alım sürecinde adayları oldukça sıkı bir sürece tabi tutan bu büyük şirketlerin, bütün çabalarına rağmen, ilerleyen zamanlarda şirket içinden bilgi çalan ve bunları sızdıran çalışanlarıyla sık sık başı derde giriyor. Kısa bir süre öncesinde böyle bir olay teknoloji devi Apple’ın başına gelmiş; şirketin ‘çip sırlarını’ satan iki eski çalışanını dava ettiği bildirilmişti.

Şimdiyse benzer bir durum, Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla’da yaşanıyor. Gelen bilgilere göre Tesla, şirket içi gizli bilgileri çaldığı gerekçesiyle bir çalışanına dava açıyor.

İş geçmişi ve becerileri hakkında da yalan söylemiş

Bloomberg’ün bildirdiği üzere Tesla, şirketin Project Dojo isimli süper bilgisayar teknolojisiyle ilgili bazı "gizli ve sıkı korunan" bilgileri çaldığını iddia ettiği mühendis Alexander Yatskov’u dava ediyor. Buna göre Tesla, Yatskov’u bilgileri kişisel cihazlarına indirmek ve geri vermeyi reddetmekle suçluyor. Buna ek olarak Tesla, Yatskov’u aynı zamanda iş geçmişi ve becerileri hakkında da yalan söylemekle itham ediyor.

Ocak ayında şirket için termal mühendis olarak çalışmayan başlayan Yatskov; Tesla’nın kendi kendini süren arabalarında yapay zeka yazılımını eğitmek için kullanılan ve büyük miktarda veri işleyen sinir ağı bilgisayarı Dojo’nun soğutma sistemlerinin tasarımına yardımcı olmuştu. Yapılan şikayete göreyse Yatskov’un, Dojo’nun soğutma bilgilerine ve projeyle ilgili bazı gizli diğer bilgilere de erişimi vardı.

Tüm Tesla mühendisleri, bilgilerin çalınmasını ve ifşa edilmesini önlemek amacıyla bir anlaşma imzalıyor

Tüm mühendislerinin Dojo hakkında gizli bilgilerin ifşa edilmesini veya çalınarak saklanmasını önlemesi amacıyla bir ifşa etmeme anlaşması imzaladığını aktaran Tesla, Yatskov’un, şirketin gizli bilgilerini iş cihazlarından ve hesaplarından kaldırarak, bunlara kendi kişisel cihazlarından erişim sağlayarak ve kişisel bilgisayarında Project Dojo’a ait gizli detayların bulunduğu belgeler oluşturarak bu sözleşmeyi ihlal ettiğini ifade ediliyor.

Şirket tarafından yapılan şikayette belirtilene göre Tesla, Yatskov’un bu iddiaları kabul ettiğini bildiriyor. 6 Nisan 2022’den itibariyle Yatskov’u idari izne çıkaran Tesla, daha sonrasında ise çalınan bilgilerin kurtarılması için Yatskov’dan cihazlarını getirmesini istediğini; buna karşılık Yatskov’un ise hakkındaki iddiaları gerçek dışı gibi göstermek amacıyla şirkete ‘sahte’ bir dizüstü bilgisayar verdiğini kaydediyor.

Buna göre Yatskov’un şirkete teslim ettiği sahte bilgisayarda, çalınan bilgilere dair hiçbir şey yer almıyordu ve sadece teklif mektubu gibi zararsız Tesla bilgilerine erişim sağlanmış gibi görünmek üzere tasarlanmıştı. Bu sebeple şimdi Tesla, 2 Mayıs’ta şirketteki görevinden istifa eden Yatskov’a tazminat ve emsal niteliğinde dava açıyor. Buna göre elektrikli otomobil üreticisi devi, Yatskov’u çaldığı gizli belgeleri şirkete geri vermeye zorlayacak bir mahkeme emri istiyor.