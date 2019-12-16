ABD'de yapılan bir araştırma, dünyanın en güçlü ülkelerini ortaya koydu. ABD'nin birinci olduğu listede Türkiye, dünyanın en güçlü 16. ülkesi olarak karşımıza çıkıyor.

Her ülke, kendi çıkarlarını koruyabilmek için dünyanın en güçlü ülkesi olmayı istiyor. Hal böyle olunca da çok ciddi rekabetler yaşanıyor. Özellikle petrol ve doğalgaz bulabilmek için girilen savaşlar, ülkeleri çok ciddi anlamda etkileyebiliyor. Ancak yapılan son bir araştırma, tüm tartışmaları geride bırakacak çünkü açıklanan son veriler, dünyanın en güçlü ülkelerini gösteriyor.

Pensilvanya Üniversitesi'nden uzmanlar ve BAV Group ortaklığında gerçekleştirilen araştırma, dünyanın en güçlü ülkesinin tahmin edebileceği gibi ABD olduğunu gösteriyor. Aslına bakacak olursak listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer alan ülkeler de bizleri şaşırtmıyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre Rusya, dünyanın en güçlü ikinci ülkesi. Dünyanın en güçlü üçüncü ülkesi ise şu sıralar ABD ile ticaret savaşları içinde olan Çin.

BAV Group ile Pensilvanya Üniversitesi ortaklığında yapılan araştırma; ülkelerin ekonomileri, askeri gücü, uluslararası politika arenalarında ne kadar güçlü olduğuna göre belirlenmiş durumda. Kriterlerin bunlar olduğu araştırmada Türkiye'nin yeri ise 16 olarak belirlenmiş durumda. Yani Türkiye, dünyanın en güçlü 16. ülkesi. Dilerseniz şimdi de diğer ülkelerin sıralamadaki yerlerine yakından bakalım;

Dünyanın en güçlü ülkeleri:

Amerika Birleşik Devletleri Rusya Çin Almanya İngiltere Fransa Japonya İsrail Suudi Arabistan Güney Kore

Kanada'nın dünyanın en güçlü 12. ülkesi olduğunu açıklayan araştırma, Türkiye'nin hemen üstüne Avustralya hemen altına ise Hindistan'ı ekliyor. Listenin 18. sırası ise İtalya'ya ait.