Google, Türkiye'den Çekilmeyi Düşünmediklerini Açıkladı

Rekabet Kurumu tarafından aldığı cezayla Türkiye'nin gündemine oturan Google, bugün yeni bir açıklama yaptı. Google tarafından yapılan son açıklamalar, şirketin Türkiye'den çekilmek istemediğini gösteriyor.

Google, dün öğle saatleri itibarıyla bir açıklama yaptı ve Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak yeni Android telefonların, Google uygulamalarını çalıştırmayacağını söyledi. Yapılan açıklamalarda, bu durumun esas nedeninin Rekabet Kurumu tarafından Google'a kesilen ceza olduğu belirtildi. Dün itibarıyla fazlasıyla kararlı olan ve tüketicilerin akıllarına "Google Türkiye'den çekiliyor." düşüncesini sokan Google, bugün ise biraz daha farklı bir açıklama yaptı.

Google tarafından yapılan son açıklamalara göre teknoloji devi, Türkiye'den çekilmek istemiyor. Hatta yapılan açıklamalarda, Google'ın Türkiye'den çekilmesine dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığı vurgulandı. Google, sorunun bir an önce çözülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Teknoloji devi, Rekabet Kurumu'yla en kısa sürede anlaşmak ve sorunları çözmek istiyor.

Google'ın dün yaptığı açıklamalar, şirketin Türkiye'deki lisanslarını iptal edeceği yönünde açıklandı. Bu da Google tarafından geliştirilen onlarca uygulamanın piyasaya sürülecek yeni Android telefonlarda kullanılamayacağı anlamına geliyordu. Ancak Google'ın bugünkü açıklamaları, şirketin Türkiye'den vazgeçmeyeceğini ortaya koyuyor.

Google tarafından birbirlerinin peşi sıra yapılan açıklamalarda, genel olarak Android platformunun önemine ve Türkiye'deki kullanıcıların Google uygulamalarına ne kadar önem verdiğine vurgu yapılıyor. Ancak Google, bu açıklamalara paralel olarak sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ve çözülmediği takdirde Google'ın yapacak bir şeyinin olmadığına da değiniliyor.

Google tarafından yapılan son açıklamaya göre Google, Türkiye'den çekilmeyecek ve Rekabet Kurumu'yla birlikte çalışarak sorunların üstesinden gelmeye çalışacak. Ancak ne yazık ki şu an için, sorunların geride kaldığını söylemek çok da mümkün değil. Bakalım Google ve Rekabet Kurumu, ilerleyen günlerde nasıl bir açıklama yapacaklar?

Google'ın Türkiye'den çekilmeyeceğini belirttiği açıklama şu şekilde:

Türkiye’deki Android iş ortaklarımız ve kullanıcılarımız için bir güncelleme

2007 yılında Android’i birçok şirketin mobil cihazlarına güç vermek üzere, açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak geliştirmeye başladık. O günden bu yana, Android’e milyarlarca dolar yatırım yaptığımız gibi, dünyanın her yanındaki insanlar için cihazlar ve deneyimler üretebilmeleri için üreticilere ve geliştiricilere ücretsiz olarak sunduk.

Android’e olan yatırımımız bizim için çok anlamlı, çünkü telefon üreticilerine, bazıları bizim için gelir üreten ve üreticilere müşterilerine yararlı servisler sunmalarını sağlayan popüler Google uygulamalarını önceden yükleme seçeneğini veriyoruz. Telefon üreticileri bizim servislerimizin hiçbirini cihazlarına yüklemek zorunda olmadıkları gibi, aynı zamanda bizimkilerin yanında rakip uygulamaları da yüklemekte özgürdür. Bu da bizim ancak uygulamalarımızın yüklü olması ve kullanıcıların alternatifler yerine bizim uygulamaları tercih etmeleri durumunda gelir elde ettiğimiz anlamına geliyor.

Bugün, Türkiye’de milyonlarca kullanıcı her gün arkadaşlarıyla bağlantı kurmak ve işlerini yapmak için Android telefonlarını kullanıyor. Bu da, Android telefonları satan Türk ve uluslararası üreticiler ve Türkiye’deki mobil operatörler ile mobil cihazlar için uygulamalar, oyunlar ve servisler hazırlayan geliştiriciler için ekonomik fırsatlar yaratmaktadır.

Rekabet Kurumu ile üç yıldan fazla süre çalıştıktan sonra Ağustos ayında yine Rekabet Kurumu’nca alınan bir karar üzerine, Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google’ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak, Kasım ayında Rekabet Kurumu bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye’de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi.

Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye’de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik.

Bu, Türkiye’de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google’ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek.

Bu durumun Türkiye’deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz.