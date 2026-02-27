NVIDIA, Dünyanın En Güçlü Yapay Zekâ Fabrikasını Kurdu: Peki Ne Yapacak?

NVIDIA, Eli Lilly ile ortaklık kurarak ilaç geliştirme süreçlerini devrimsel bir hızla dönüştürecek dünyanın en güçlü yapay zekâ fabrikasını hayata geçirdi. NVIDIA Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen bu devasa tesis, hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Yapay zekâ devi NVIDIA, sağlık sektöründe devrim yaratacak dev bir adım attı. Şirket, ilaç endüstrisinin devlerinden Eli Lilly ile iş birliği yaparak dünyanın en güçlü yapay zekâ fabrikasını resmen duyurdu. Bu hamle sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda tıp dünyasının geleceğini şekillendirecek bir süper bilgisayar gücünün ilanı niteliğinde.

Kurulan bu tesis, NVIDIA’nın en gelişmiş donanımlarını tıp ve biyoloji alanındaki karmaşık verilerle buluşturuyor. İlaç keşfi, protein mühendisliği ve hastalık teşhisleri gibi süreçlerin süresini yıllardan aylara indirmeyi vaat eden bu yapay zekâ fabrikası, NVIDIA Blackwell mimarisinin gücünü sonuna kadar kullanıyor. Fabrikada 1.016 adet NVIDIA Blackwell Ultra GPU'ya sahip bir DGX SuperPOD bulunuyor ve sunulan güç, 9.000 petafloptan fazla.

Peki bu fabrikada ne yapılacak?

Yeni nesil NVIDIA Blackwell GPU'ları tarafından desteklenen bu AI fabrikası, Lilly'nin devasa veri setlerini işleyerek yeni moleküllerin tasarlanmasını sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle on yıllar süren ve milyarlarca dolara mal olan ilaç geliştirme süreçleri, Blackwell’in sunduğu yüksek performanslı hesaplama kapasitesi sayesinde bambaşka bir boyuta taşınıyor.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, bu projenin "yaşam bilimleri için bir sanayi devrimi" olduğunu ifade ediyor. Quantum-2 InfiniBand ağ teknolojisiyle donatılan sistem, verilerin ultra hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayarak yapay zekâ modellerinin eğitilme süresini minimize ediyor. Bu sayede nadir hastalıklar ve kanser gibi zorlu alanlarda çözüm odaklı araştırmalar hız kazanıyor.

Lilly ve NVIDIA arasındaki bu iş birliği, DGX SuperPOD mimarisini temel alıyor. Bu mimari, şirketlerin kendi özel yapay zekâ modellerini geliştirmelerine ve biyolojik verileri çok daha derinlemesine analiz etmelerine olanak tanıyor. Üretken yapay zekâ, proteinlerin katlanma biçimlerinden ilaç etkileşimlerine kadar her noktada bilim insanlarına yol gösteriyor.

Gelecekte bu fabrikadan çıkacak sonuçların tıp literatürünü baştan yazması bekleniyor. Yapay zekâ tarafından tasarlanan ilk ilaçların klinik deneylerdeki başarısı, bu tür tesislerin sayısının artmasına neden olabilir. NVIDIA, Blackwell mimarisiyle sadece bilgi işlem değil, aynı zamanda insan ömrünü uzatacak bir ekosistem inşa etmeyi amaçlıyor.