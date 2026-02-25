Claude Code'a Bomba Özellik: Nerede Olursanız Olun, Çalışmaya Devam Edebileceksiniz!

Anthropic, Claude Code'a efsane bir özellik getirdi. "Remote Control" isimli özellik, bir projenin uzaktan sürdürülmesini mümkün kılacak. Yeni özellik sayesinde web ile mobil ortam arasında hiçbir ayrım kalmamış oldu.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden Anthropic, popüler yapay zekâsı Claude Code için bomba bir özellik duyurdu. "Remote Control" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, geliştiricilerin Claude Code kullanımlarını tamamen özgür hâle getirecek.

Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile uygulama geliştirmelerini sağlayan Claude Code'un yeni özelliği, kullanıcıların bir projeye uzaktan erişim sağlamalarını sağlayacak. Bu özellik sayesinde geliştiriciler, yarıda kalan bir projeyi akıllı telefonları üzerinden bile kontrol edebilecekler. Böylelikle nerede olursanız olun, çalışmaya devam edebileceksiniz.

Claude Code'un yeni özelliği işte böyle görünecek:

Claude Code'un Remote Control özelliğini kullanmak için yeni bir uygulamaya gerek olmayacak. Kullanıcılar, Claude Code mobil uygulaması üzerinden işlemlerini sürdürebilecekler. iOS ve Android uygulamaların güncellenmesiyle erişime açılacak özellik, tahmin edebileceğiniz üzere bazı kısıtlamalara da ev sahipliği yapacak.

Edinilen bilgilere göre Claude Code'un yeni özelliği, şu aşamada "Max" isimli abonelik paketini satın almış olan kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. Team veya Enterprise gibi kurumsal paketlerde bulunmayan özellik, ilerleyen süreçte zaman kısıtlaması gibi durumlarla 20 dolarlık Claude Pro'ya ulaşabilir gibi görünüyor.