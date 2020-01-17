Dünyanın En Hızlı Dönen Nesnesi Geliştirildi

Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyanın en hızlı dönen nesnesini geliştirmeyi başardı. Nano ölçekteki parçacık, lazer ışığının etkisiyle dakikada yüz milyarlarca kez dönebiliyor.

Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Temmuz 2018'de dakikada 60 milyar kez ile dünyanın en hızlı dönen parçacığını yapmıştı. Şimdi aynı ekip, yine aynı tekniği kullanarak kendi rekorunu kırdı ve 5 kat daha hızlı dönen yeni bir nano ölçekli rotor yarattı.

Yeni nesne, önceki versiyonunda olduğu gibi vakumda duran, dambıl şeklindeki bir silika nanoparçacık. Dönmeye ayarlandığında dakikada 300 milyar rpm'nin üzerine çıkabiliyor. Karşılaştırma yapabilmeniz açısından, diş hekimlerinin kullandığı matkapların yaklaşık 500.000 rpm'ye kadar çıktığı biliniyor. En hızlı dönen doğal nesneler ise atarca yıldızları ve dönüş hızları 43.000 rpm'ye kadar ulaşabiliyor.

Rekor kıran nanoparçacık, üzerine iki lazer ışığının yansıtılmasıyla harekete geçiyor ve biri parçacığın yerinde sabit durmasını sağlarken diğeri döndürüyor. Işığı oluşturan fotonlar bir nesneye çarptığında, radyasyon basıncı olarak bilinen küçük bir kuvvet uyguluyor. Normalde bu kuvvet, gözle görülür bir etkiye sahip olamayacak kadar zayıf, ancak sürtünmenin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı vakumlu ortamda parçacık, rekor hıza ulaşabiliyor.

Araştırmanın yazarı Tongcang Li, "Johannes Kepler, 1600'lerde kuyruklu yıldızların, kuyruklarının radyasyon basıncı nedeniyle her zaman güneşten uzaklaştığını gözlemledi. Aynı şeyi nanoparçacıkları havaya kaldırmak ve döndürmek için konsantre lazerlerle yapıyoruz" dedi.

Bilim insanları, parçacığın dünya rekorları kırmanın yanı sıra vakum sürtünmesi ve nano ölçekli manyetizma gibi kuantum etkilerini ölçmek için kullanılabileceğini söylüyorlar.