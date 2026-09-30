Evdeki Nemden Elektrik Üreten Duvar Kâğıdı Geliştirildi: Pilsiz Bir Klavyeyi Çalıştırmayı Başardılar!

Binghamton Üniversitesi araştırmacıları, havadaki su buharını elektriğe dönüştüren kâğıt tabanlı bir sistem geliştirdi.

Evinizdeki duvar kâğıdından elektrik üretebileceğiniz aklınıza gelir miydi hiç? Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yapabilen bir sistem geliştirdi. İlk bakışta bildiğimiz duvar kâğıdından farksız olan bu yüzey, havadaki su buharını elektriğe dönüştürebiliyor.

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Advanced Energy Materials dergisinde yayımlanan çalışmada tanıtılan sistem, nem-elektrik jeneratörü (MEG) olarak adlandırılıyor.

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Kâğıt üzerindeki elektrik üretimi nasıl çalışıyor?

Elektrik üretmek için gereken şey, doğrudan havada bulunuyor: nem.

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Sistemin kenarlarında bulunan ve suyu çekme özelliğine sahip gliserol, çevredeki nemi topluyor. Ortadaki özel mum katmanı ise suyun sistem içerisindeki hareketini kontrol ediyor. Nem bu katmanlar arasında ilerledikçe elektrik ortaya çıkıyor.

Elektrik bağlantıları yapının arka tarafında yer alıyor. Bu yüzden önden bakıldığında elektronik bir düzenek yerine, duvara uygulanmış ince bir kâğıt yüzeyi görülüyor.

Yani su buharı sisteme giriyor, katmanlar arasında hareket ediyor ve bu hareket elektrik üretiminde kullanılıyor.

Bir klavyeyi pilsiz çalıştırmayı başardı

Araştırmacılar, sistemin ürettiği elektriği gerçek bir cihaz üzerinde de test etti. 1.596 birimden oluşan bir MEG sistemi kurarak kablosuz bir klavyeyi pil kullanmadan çalıştırmayı başardılar.

Bu, teknolojinin bugün nereye kadar geldiğini görmek açısından önemli bir test. Çünkü üretilen elektrik yüksek güç isteyen cihazları çalıştırmaya yetmiyor. Düşük güç tüketen elektroniklerde ise durum farklı.

Sensörler, akıllı termostatlar ve çeşitli IoT cihazları bu sistemin kullanılabileceği alanlar arasında. Bu cihazların ihtiyaç duyduğu küçük miktardaki enerji, ayrı bir pil yerine doğrudan bulundukları ortamdan elde edilebilir.

Elektrik üretirken odanın nemini de azaltıyor

Sistem havadaki suyu çekerek elektrik üretirken odadaki nemi de bir miktar azaltıyor. Araştırmacıların yaptığı testlerde bağıl nem %38'den %32'ye kadar düşmüş.

Bu özellik, özellikle düşük güç tüketen sensörlerin bulunduğu iç mekânlarda işe yarayabilir; ancak, bir odanın nemini birkaç puan düşürmek başka, bir klimanın yaptığı nem alma işini üstlenmek başka. Araştırmanın mevcut sonuçları ikinci senaryoyu destekleyecek bir kapasite göstermiyor.

Şimdilik bu teknolojiyle bir buzdolabını ya da televizyonu çalıştırmak mümkün değil. Ama duvardaki ince bir yüzeyin bulunduğu ortamdan enerji toplayıp küçük bir sensörü çalıştırabilmesi, temiz enerjiye yönelik farklı kullanım alanlarının önünü açabilecek muazzam bir gelişme.