ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) 2018 yılında hazırlanan 'En İyi Üniversiteler' araştırmalarını bir araya getirerek kolaj bir çalışmaya imza attı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı. Dünyanın en iyi üniversitelerini listeleyen araştırma kuruluşlarının, bugüne değin yaptığı listeleri değerlendirme altına aldı ve Türkiye'den hangi üniversitenin kaç kere bu listelere girebildiğini araştırdı.

Türkiye'deki üniversitelerin başarısını belirleyen önemli kuruluşların verileri incelendiğinde, 2018'de yayınlanan 11 farklı sıralamada ilk 500'e toplam 9 üniversitemiz girebildi. Bunların arasında ODTÜ 4, Boğaziçi 3, İstanbul 3, Koç 3, Sabancı 3, İTÜ 2, Hacettepe 2 sıralamada, Bilkent 2, TOBB-ETÜ ise bir kez listede kendine yer buldu.

Webometrics, SCIMago, US News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU, NTU ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü kuruluşlarının listelerinin tamamı göze alındığında Hacettepe, İstanbul, İTÜ ve ODTÜ bütün listelerde kendisine yer bulmayı başardı.

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, araştırmayla ilgili şunları söyledi:

"Genel olarak bakıldığında üniversitelerimizin son 15 yılda sıralamalardaki durumu oldukça iyiydi. Ancak son 4-5 yılda çok sayıda üniversitemizin sıralamalardaki yükselme hızı düştü. Bazı üniversitelerimiz ise gerilemeye başladı. Bunun nedenleri, yayın sayılarımızın diğer ülkeler kadar hızlı artmayışı ve saygın dergilere yönelmek yerine etki değeri en düşük dergilere yönelmiş olmamızdır.

Üniversitelerimizin bilimsel makale sayısı 2010'dan bu yana sürekli arttı. Ancak bu artış sırasında, etki değeri en yüksek dergilerde çıkan makalelerin sayısı artırılamadığı için ilk 500'deki ve ilk bindeki üniversitelerimizin sayısı giderek azalmaktadır. Üniversite yöneticilerimizin öğretim üyelerini etki değeri yüksek dergilere yöneltmek için gösterdikleri çabalar çok yararlı olmaktadır. Yöneticilerin bu çabalarının etkileri zamanla hissedilecektir."