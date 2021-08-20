Çin hükümeti, 3. çocuğun yapılmasına izin veren yasayı Devlet Başkanı Şi Cinping'e sundu. Kısa bir süre içerisinde onaylanması beklenen karar, Çinlilerin 3 çocuk yapabilmesinin önünü açıyor.

Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Çin hükümetinin nüfus patlamasına yol açabilecek bir karar aldığından bahsetmiştik. Alınan bu karar doğrultusunda Çin vatandaşları, 3 çocuk sahibi olabileceklerdi. Şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çin, kararın yürürlüğe girmesini sağlayacak yasa tasarısının onaylandığını duyurdu.

Çin'in resmi haber ajansı olan Şinhua tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu yasa tasarısının "Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi" tarafından kabul edildiği ifade edildi. Şimdi sırada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in söz konusu tasarısı onaylaması var. Çok kısa bir sürede gerçekleşmesi beklenen onayla birlikte Çinliler, 3 çocuk yapma hakkını resmen kazanmış olacaklar.

Zaten dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, neden böyle bir karar aldı?

Çin hükümeti, 1980 yılında aldığı bir karar ile tek çocuk politikası uygulamaya başlamıştı. Ülke bu sayede kentlerdeki nüfus yoğunluğunu kontrol edebileceğine inanıyordu. Öyle de oldu. Çin, aldığı bu karar neticesinde kentleşme sürecini daha iyi bir şekilde yönetti ve nüfus yoğunluğunu kontrol altında tutabildi. Ancak şimdi, Çin'in yeni bir sorunu var. İşte bu sorun da Çin hükümetini tek çocuk politikasından vazgeçmek durumunda bıraktı.

Çin, yıllar boyunca uyguladığı tek çocuk politikası nedeniyle giderek yaşlanan bir nüfusa sahip oldu. Özellikle de çalışma çağına gelmiş nüfusun oranında yaşanan ciddi orandaki düşüş, ülkeyi yeni bir politikaya sürükledi. 2016 yılında alınan bir kararla iki çocuk yapılmasına izin veren hükümet, şimdi de 3. çocuk için yeşil ışık yaktı. Ancak alınan bu kararların sonuçları, en erken 2034 yılında kendisini gösterecek. Zira 2016 yılında dünyaya gelen bir çocuk, 18 yaşına gelip çalışabilir olduğunda 2034 yılına gelinmiş olacak.