Çin, Yörüngede Aldığı Güneş Işınlarını Enerjiye Dönüştürecek

Güneş'ten enerji elde etme konusunda sıkı çalışmalara yürüten Çin, yörüngede bulunan güneş panellerinden kablosuz bir şekilde enerji elde edebilmek adına Bishan Uzay Güneş Enerjisi İstasyonu kuracaklarını açıkladı.

Çinli bilim insanları, yörüngede bulunan güneş panellerinden enerji elde edebilmek için yeni bir enerji santrali inşa etmeye hazırlanıyor. Chongqing Üniversitesi'nde profesör Zhong Yuanchang liderliğinde yönetilen bu proje, uzayda toplanan Güneş enerjisinin Dünya'da kullanılmasına olanak sağlayacak.

Bishan Üssü olarak adlandırılan bu enerji santrali, son derece gelişmiş teknolojiler ve geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç duyduğu için elbette hemen faaliyete geçmeyecek. 2030 yılında küçük ölçekli, 2050 yılına kadar da gigawatt ölçeğinde enerji toplayabilecek bir istasyon kurmak isteyen bilim insanları, tüm bu faaliyetlere geçmeden önce mikrodalga güç iletim testlerini yapabilmek adına irtifa balonları kullanacak.

Bishan Üssü, Çin'in ilk büyük ölçekli elektrik santrali olacak

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, karbondioksit emisyonlarını azaltma ve karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda güneş enerjisinden ürettiği elektrik miktarını %23 artırdığını açıklayan 1,398 milyarlık nüfuslu ülke, güneşten daha fazla enerji elde edebilmek adına kendi uzay teknolojilerini de devreye soktu.

Singapur'un Bishan semtinde konumlandırılacak bu yeni enerji istasyonu, yörüngede bulunan güneş panellerini kullanarak, kablosuz bir şekilde Güneş'ten enerji toplayabilecek. Bishan Üssü, aynı zamanda Çin'in ilk büyük ölçekli elektrik santrali olma özelliği de taşıyacak. Bu üssün en büyük özelliklerinden biri de gece gündüz farkı olmadan, zorlu hava koşullarında bile aynı derecede enerji toplayabilecek olması.

Tesisin faaliyete geçmesinden önce, bilim insanlarının ultra yüksek voltajlı güç aktarım organlarını kullanarak düşük irtifalarda test yapması gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre düşük irtifalarda yapılan testlerinin başarılı olmasının ardından bu irtifanın iki kilometreye çıkarılması bekleniyor. Şimdilik sadece 300 metre irtiada, balonlar aracılığıyla testleri gerçekleştirebilen bilim insanları, 2050 yılına kadar bu istasyonun kapasitesini gigawatt ölçeğine çıkarmak istiyor.