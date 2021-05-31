Çin Hükümeti, 3 Çocuk Yapmayı Serbest Bıraktı

Çin hükümeti, Devlet Başkanı Xi Jinping başkanlığında gerçekleştirdiği bir toplantıda "çocuk sayısı" ilgili yeni bir karar alındığını duyurdu. Buna göre Çinliler, artık 3 çocuk sahibi olabilecekler. Bu, Çin nüfusunun yeniden artmaya başlayabileceği anlamına geliyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, doğum hızını düşürmek için çeşitli politikalar uyguluyor. Bu politikaların başında da evli çiftlerin yapabilecekleri çocuk sayısına kısıtlama getirme yer alıyordu. Örneğin Çin'de 2016 yılına kadar en fazla 1 çocuk sahibi olunabiliyordu. Çiftler, 2016 yılında alınan bir karara göre ise en fazla 2 çocuk yapabileceklerdi. Konuyla ilgili yeni bir karar alındığını duyuran Çin, çiftlerin artık 3 çocuk sahibi olabileceklerini açıkladı.

Çin'in devlet haber kanalı Xinhua'dan yapılan açıklamaya göre karar, Devlet Başkanı Xi Jinping başkanlığında yapılan bir toplantıda alındı. Ajans, kararla ilgili açıklamada bu kararı yaşlanan ülkeyi gençleştirmek için uygulanacak yeni bir strateji olarak değerlendirdi. Bu arada Çin hükümeti, bu süreçte insanların destekleneceğini duyurdu. Ancak bu desteklerin ne olduğu şimdilik açıklanmadı.

Çin halkı, 3 çocuğa pek de sıcak bakmıyor

Xinhua, Weibo hesabından yaptığı bir paylaşımda Çin halkının bu karara nasıl baktığına ilişkin bir anket düzenledi. Kısa bir süre içerisinde 31 bin kişinin katıldığı ankete göre 29 bin kişi, böyle bir kararı asla düşünmeyeceğini, yani üçüncü çocuk yapmayacağını söyledi. Anket, bu olumsuz yorumlar üzerine saatler içerisinde kaldırıldı.

Çin'de alınan yeni kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ve insanların ne zaman üç çocuk sahibi olabilecekleri şimdilik bilinmiyor. Ancak bazı kesimler, bu kararın Çin'de yeni bir nüfus patlamasına yol açabileceğini, bu yüzden kararın bir kez daha düşünülmesi gerektiğini savunuyorlar.