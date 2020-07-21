Bundan 3 yıl önce Jelly adı verdikleri kredi kartı boyutlarındaki telefonu çıkaran Unihertz, bu sefer de Jelly 2 için kolları sıvadı. Şirket, ilk nesle göre daha gelişmiş özelliklerle ikinci nesil Jelly için Kickstarter kampanyasını başlattı.

Unihertz, 2017 yılında ilk Jelly telefonu için kampanya başlatmış ve 10 binin üzerinde kişiden bağış alarak bu projesini hayata geçirmişti. Şirket, bunun ardından 2018 yılında Atom, 2019 yılında Titan, 2020'nin şubat ayında da Atom XL adını verdiği modellerini çıkarmış ve 70'ten fazla ülkeye 30 binden fazla telefonun teslimatını gerçekleştirmişti.

Şirket, 2017 yılından bu yana çıkardığı bu dört modele bir yenisini daha ekliyor: Jelly 2. Peki, tasarladığı ve ürettiği küçük akıllı telefonlarla ön plana çıkan Unihertz'in 5. nesil telefonu Jelly 2'nin özellikleri nelerdir gelin hep birlikte bakalım.

Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu: Jelly 2

Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu unvanına sahip Jelly 2; 3 inçlik bir ekrana, 2 kat daha uzun batarya ömrüne, güncellenmiş kamera sistemine ve GPS sensörlerine sahip. Şirketin yeni telefonu, ilk Jelly modelinin üstüne yeni özellikler eklerken kredi kartı ölçeğindeki boyutunu da koruyor.

Şirketin Kickstarter sayfasında yaptığı açıklamaya göre Jelly 2, normal kullandığınız akıllı telefonunuzun bir nevi yardımcısı olarak tasarlanmış. Şirket, yeni nesil Jelly'de ekran boyutunu büyütse de cihazın normal boyutunu ilk nesil Jelly ile neredeyse aynı ölçülerde tutmayı başarmış.

İlk nesil Jelly modelide 950 mAh değerinde bir batarya bulunurken Jelly 2'de bataryanın kapasitesi 2.000 mAh'e çıkıyor ki bu da 2 kat daha uzun batarya ömrü anlamına geliyor. Ayrıca yeni nesil telefonda yeni GPS sistemi de bulunuyor. Kameralara baktığımızda cihazın ön tarafında 8 MP'lik selfie kamerası, arka tarafında ise 16 MP'lik bir sensör yer alıyor.

Android 10 işletim sistemine sahip olan telefonda işlevsiz kullanıcı ara yüzleri ve cihazı yavaşlatacak yazılımlar bulunmuyor. Ayrıca telefonun küresel LTE bant desteği de kullanıcılara sunuluyor. Bunlar ek olarak NFC, microSD kart ve çift SIM kart desteği de bulunuyor.

Jelly 2 teknik özellikleri