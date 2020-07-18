Vivo'nun Dönebilen İkinci Ekrana Sahip Telefon Patenti

Çin merkezli teknoloji üreticisi Vivo, alt kısmında 180 derece dönebilen ikinci ekran bulunan bir akıllı telefon tasarımı için patent aldı. Şirketin alışılagelmişin dışında tasarımıyla dikkat çeken bu akıllı telefonu seri üretime alıp almayacağı bilinmiyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemde dikkat çeken isimlerinden biri olan Vivo, özellikle piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla tanınıyor. Orta segmentten amiral gemilerine kadar ürün gamı oldukça geniş olan firma, gelen son bilgilere göre alışılagelmişin dışında bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor.

Şimdiye kadar birçok firma, sürekli değişen ve gelişen akıllı telefon sektöründe tutunabilmek için farklı tasarımlara sahip akıllı telefonlar üzerinde çalışmıştı. Bunun son örneğini ise Samsung ve Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonlarında görüyoruz. Vivo’nun patentini aldığı bu tasarım ise katlanabilen cihazlardan farklı olarak ana ekranın altında 180 derece dönebilen ikinci bir ekran barındırıyor.

Vivo’nun 180 derece dönebilen ikinci ekrana sahip akıllı telefon tasarımını gösteren patent görselleri yayınlandı:

Ortaya çıkan patent görüntülerine baktığımızda alt kısmı 180 derece dönebilen ekrana sahip bir akıllı telefon görüyoruz. Bu sistemin nasıl çalıştığı bilinmiyor ancak görüntülerde telefon, daha büyük ana ekran ve dönebilen alt kısım olmak üzere iki farklı ekrandan oluşuyor gibi görünüyor. Bu ekranların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Elde edilen bilgilere göre konuşacak olursak görüntülerden birinde, ekranda bir QWERTY klavye görüyoruz. Bu da alt ekranın arkaya döndürüldüğünde bile kullanılabileceğini bizlere gösteriyor. Bu noktada sistemin çalışma mantığı bilinmese de bu ekranın, ana ekranda selfie çekerken veya başka bir şeyle uğraşırken bildirimleri görüntülemek gibi durumlarda kullanılabileceğini varsayabiliriz.

Paylaşılan patent görüntüleri, Vivo’nun yakın zamanda böyle bir akıllı telefon çıkaracağını kanıtlamıyor. Şirketler dönem dönem böyle farklı tasarımlar için patentler başvuruları yapsa da dayanıklılık ve maliyet gibi faktörler, bu tür cihazların yaygın kullanımının önünde büyük bir engel oluşturuyor.