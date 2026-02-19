Bakteriler Bile Büyük Kalıyor: Dünyanın En Küçük QR Kodu Üretildi!

Avusturya'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları, dünyanın en küçük QR kodunu üretmeyi başardılar. Üstelik bu QR kod, binlerce yıl bakım yapılmasa da dayanabilecek bir yapıya sahipti. İşte detaylar...

Viyana Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bir başarıya imza attı. Yapılan çalışmalar ile boyutu sadece 1,98 mikrometrekare olan bir QR kod oluşturuldu. Bu QR kod, çoğu bakteriden daha küçük bir yapıya sahip.

Bilim insanları, dünyanın en küçük QR kodunu oluşturmak için seramik film ve iyon ışını teknolojisini kullandılar. Burada seramik malzeme tercih edilmesinin nedeni, seramiğin kararlı, dayanıklı ve zorlu koşullara karşı direnç gösteriyor olmasıydı. Bilim insanları bu sayede aslında sadece dünyanın en küçük QR kodunu üretmiş olmadılar; geliştirilen sistemle binlerce yıl boyunca saklanabilecek bir sistem tasarlamış oldular.

Karşınızda dünyanın en küçük QR kodu

1,98 mikrometrekare alana sığdırılan QR kod, çıplak gözle veya optik mikroskoplarla görülebilecek türden değil. Bu QR kodun görülebilmesi için gelişmiş elektron mikroskobu kullanılması gerekecek. Viyana'da yapılan çalışma, veri kodlamasının nanometre ölçeğine nasıl düşürüldüğünü göstermiş olması açısından da dikkat çekmiş durumda.

Bilim insanları, dünyanın en küçük QR kodunun gelecekte verilerin nasıl depolanacağına dair yeni bir devrim olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bu tür bir teknoloji ile kalıcı olarak saklanması gereken veriler, hiçbir bakıma ihtiyaç duyulmadan saklanmış olacak. Ayrıca oluşturma işleminden sonraki aşamada enerji tüketimi olmadığı için veri merkezlerinin enerji kullanımı düşecek ve sürdürülebilirlik artmış olacak.