Dünyanın En Küçük Yapay Zekâ Süper Bilgisayarı Duyuruldu: (120 Milyar Parametre Cebinize Sığıyor)

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en küçük kişisel yapay zekâ süper bilgisayarı Tiiny AI Pocket Lab resmen duyuruldu. Bu küçük bilgisayar 120 milyar parametreli modelleri internetsiz çalıştırabiliyor. İşte özellikleri.

Yapay zekâ teknolojileri hayatımızın merkezine yerleşmişken, en büyük dertlerimizden biri hâlâ "bulut" bağımlılığı. Verilerimiz sürekli bir sunucuya gidip geliyor, internet koparsa yapay zekâ da susuyor. Ancak ABD merkezli bir girişim olan Tiiny AI, bu sorunu kökten çözmeye aday, üstelik kelimenin tam anlamıyla "cep" boyunda bir çözümle karşımızda: Tiiny AI Pocket Lab.

Hong Kong'da düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan bu minik cihaz, sadece boyutlarıyla değil, yetenekleriyle de ağızları açık bıraktı. Öyle ki Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "100 milyar parametreli LLM çalıştırabilen en küçük Mini PC" olarak resmen tescillendi. Gelin cebinize sığan bu süper bilgisayarın neler yapabildiğine yakından bakalım.

Tiiny AI Pocket Lab neler sunuyor?

Tiiny AI Pocket Lab'in en büyük olayı, tamamen çevrimdışı çalışabilmesi. Yani internete, buluta veya devasa sunuculara ihtiyaç duymadan, Llama, Mistral veya DeepSeek gibi popüler yapay zekâ modellerini kendi içinde çalıştırabiliyor. Cihaz, 120 milyar parametreye kadar olan büyük dil modellerini yerel olarak işleyebiliyor.

Bunu yapabilmek için kasanın altında inanılmaz bir donanım yatıyor. Cihazda 80 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Yanlış duymadınız, çoğu oyun bilgisayarında 16 GB RAM varken, bu minik kutuda tam 80 GB bellek var. Ayrıca 1 TB SSD ile destekleniyor. Bu sayede yapay zekâ modellerini belleğe alıp şakır şakır çalıştırabiliyor. Gücünü ise 12 çekirdekli ARMv9.2 işlemciden ve özel nöral işlem biriminden alıyor.

Performans tarafında ise yaklaşık 190 TOPS gibi iddialı bir değerden bahsediliyor. Üstelik bu performansı sunarken sadece 65W gibi bir laptop şarjı kadar güç tüketiyor. Yani hem boyut olarak cebinizi hem de tüketim olarak elektrik faturanızı yormayan bir "süper bilgisayar" ile karşı karşıyayız.

Tiiny AI Pocket Lab teknik özellikleri:

Özellik İşlemci (CPU) 12 Çekirdekli ARMv9.2 Yapay Zeka Gücü ~190 TOPS (NPU + SoC) Bellek (RAM) 80 GB LPDDR5X Depolama 1 TB SSD Boyutlar 14.2 x 8 x 2.53 cm Ağırlık 300 gram Güç Tüketimi 30W TDP (65W tipik sistem gücü) Desteklenen Modeller Llama, Mistral, DeepSeek, Qwen (120B'ye kadar) Bağlantı Tamamen çevrimdışı

Bu cihaz kimin için? diye soracak olursanız; özellikle gizliliğe önem veren geliştiriciler, araştırmacılar ve "verim sunucularda gezmesin, yanımda kalsın" diyen teknoloji tutkunları için biçilmiş kaftan. Ayrıca CES 2026 fuarında da sahne alması bekleniyor.

Gelelim en önemli meseleye. Tiiny AI Pocket Lab fiyatı ne olacak? Şu an için bununla ilgili kesinleşmiş bir rakamdan bahsedilmiyor. Ancak CES 2026 etkinliklerinde bu özel bilgisayar için rakam duyma olasılığımız bulunuyor.