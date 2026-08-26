Dünyanın en pahalı klasik arabalarının açık artırmada ne kadar fiyata satıldıklarını hiç merak ettiniz mi?

Bazı klasik arabaların pahası, sadece markasına göre biçilmiyor. Arabanın üretim sayısı, orijinalliği ve kimlerin kullanmış olduğu gibi detaylar, milyon dolarlara satılmasına sebep olabiliyor.

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İşte dudak uçuklatan fiyatlarıyla dünyanın en pahalı klasik otomobilleri...

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1. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé: 135 Milyon Dolar

Açık artırmada en yüksek fiyata satılarak listenin zirvesinde yer alan Mercedes-Benz, bir otomobil için ödenen en yüksek doğrulanmış müzayede bedeline ulaşma özelliği taşıyor.

Bu otomobili özel kılan şey ise kelimenin tam anlamıyla nadirliği. Mercedes, 300 SLR Uhlenhaut Coupé'dan yalnızca iki adet üretti. Aynı zamanda bu model, markanın 1950'li yıllardaki yarış programıyla doğrudan bağlantılı ve adını aracın geliştirilmesinde önemli rol oynayan Rudolf Uhlenhaut'tan alıyor.

2. Ferrari 330 LM / 250 GTO: 51,7 Milyon Dolar

Otomobil açık artırmasında en pahalıya satılan Ferrari 330 LM / 250 GTO, Ferrari'nin resmi yarış takımı Scuderia Ferrari tarafından yarışlarda kullanılan tek 1962 GTO Tipo örneğidir.

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1962 Nürburgring 1000 Kilometre Yarışı'nda sınıfını kazandı ve genel klasmanda ikinci oldu.

3. Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen: 51,1 Milyon Dolar

Açık artırmada satılan en pahalı Grand Prix yarış otomobili olan 1954 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen, W 196 R, 1955 sezonunda Juan Manuel Fangio ve Stirling Moss gibi Formula 1 tarihinin önemli isimleriyle yarıştı. Bu da onu özel kılan detaylardan biri…

4. Ferrari 250 GTO: 48,4 Milyon Dolar

Yalnızca 36 örneği üretilen 250 GTO, 1962 İtalya Ulusal GT Şampiyonası ve Targa Florio'daki sınıf zaferleri gibi oldukça güçlü bir yarış geçmişine sahip.

5. Shelby Cobra Daytona Coupe: 42,9 Milyon Dolar

Açık artırmada satılan en pahalı Amerikan otomobil rekorunu ise Shelby Cobra Daytona Coupe kırdı. Carroll Shelby'nin kendi koleksiyonunda bulunan model, Ferrari 250 GTO'ya karşı yarışmak için piyasaya sürülmüştü.

6. Ferrari 250 GTO Bianco Speciale: 38,5 Milyon Dolar

Bu modeli, diğer 250 GTO'lardan ayıran en dikkat çekici özelliği ise rengi. Şasi 3729GT, Ferrari tarafından fabrikadan beyaz renkte teslim edilen tek 250 GTO olarak öne çıkıyor.

7. Ferrari 250 GTO 3851GT: 38,1 Milyon Dolar

Güçlü bir yarış geçmişine sahip bu otomobil, döneminde Tour de France Automobile gibi önemli yarışlarda mücadele ettiği için koleksiyonun en nadide parçalarından.

8. Ferrari 250 LM: 36,3 Milyon Dolar

Yine yarış geçmişiyle öne çıkan 1964 Ferrari 250 LM, 1965 Le Mans 24 Saat'i Masten Gregory ve Jochen Rindt ile genel klasmanda kazanmıştı.

9. Ferrari 335 S: 35,7 Milyon Dolar

335 S, Ferrari'nin 1950'li yıllardaki yarışlarının önemli parçalarından biriydi. Güçlü V12 motoru, sınırlı üretimi ve döneminde katıldığı yarışlarıyla koleksiyonun en değerli parçalarından birini oluşturuyor.

10. Ferrari 412P: 30,3 Milyon Dolar

Şasi 0854'ün değerini artıran en önemli özelliklerden biri orijinalliği. Otomobilin orijinal şasi, motor, şanzıman ve gövdesini koruduğu belirtiliyor.

Döneminde Le Mans 24 Saat gibi önemli yarışlarda mücadele etmesi de 412P'yi yarış tarihinin önemli bir parçası haline getiriyor.