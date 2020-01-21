Dünyanın En Pahalı Siyah Beyaz Fotoğraf Makinesi: Leica M10

Alman fotoğraf makinesi üreticisi Leica, siyah beyaz fotoğraf makinesi serisinin yeni ürünü M10'u piyasaya sürdü. Makinenin fiyatı, fotoğrafçılığa uzak insanlara "Ben bu paraya araba alırım açarım" dedirtti ancak M10, profesyonellere göre oldukça ileri seviye özelliklere sahip.

Alman fotoğraf makinesi üreticisi Leica, M serisinin yeni üyesi M10 Monochrom’u piyasaya sürdü. Siyah beyaz fotoğraf makinesinin yüksek fiyatı, özellikle fotoğrafçılığa ilgisi olmayan insanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Leica M10 Monochrom, Malezya’da 9.434 dolara (56.000 TL) satışa sunuldu. Fotoğrafçılığa ilgisi olmayan bireylere bu fiyat çok yüksek gelebilir ancak makinenin teknik özelliklerine detaylı bir şekilde bakıldığında fiyatın yüksekliğinin nedeni anlaşılıyor. Gelin M10 Monochrom’un özelliklerini birlikte inceleyelim.

Leica M10 Monochrom'un teknik özellikleri:

Leica M10 Monochrom, dijital bir siyah beyaz fotoğraf makinesi. Cihaz, bütün maharetini 40 MP çözünürlüğe sahip siyah beyaz sensörüne borçlu. Yani rengarenk fotoğraflar yakalamak gibi bir beklentiniz varsa bu makine kesinlikle size göre değil.

Fotoğraf meraklıları için geliştirilmiş olan M10 Monochrom, 160 ile 100.000 arası ISO ayarı sunan bir menzil belirleyiciye sahip ilk fotoğraf makinesi. Makinenin bu özelliği, yakalanan her fotoğrafta mükemmel keskinliğe sahip detaylar elde edilmesini sağlıyor.

Minimalist tasarım:

Teknik özellikler ve tasarım, serinin sadece temel gereksinimleri barındıran mütevazı üyesi M10-P ile benzerlik gösteriyor. Neredeyse duyulamayacak seviyede bir deklanşör sesine sahip M10 Monochrom, bu özelliğiyle serinin en sessiz cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

Sade ve minimalist bir tasarıma sahip olan M10 Monochrom’un üzerinde bir Leica logosu yer alıyor. Cihazın üst kısmına marka ve model adı kazınmış. Cihazın üzerinde bulunan, siyah boyayla doldurulmuş yazılar; M10 Monochrom’un siyah beyaz bir fotoğraf makinesi olduğunu vurgular nitelikte. Ayrıca zorlu şartlar altında da çalışabilmesi adına sağlam bir şekilde tasarlanan makine, neredeyse tamamen elde üretilmiş.