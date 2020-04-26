Dünyanın En Pahalı Viskisinin Yer Aldığı Müzayede Hacklendi

Dünyanın en büyük özel viski koleksiyonu yakın zamanda bir açık artırmaya çıkacaktı. İkinci el viski piyasasını heyecanlandıran bu müzayede, yaşanan DDoS saldırısından sonra süresiz olarak ertelendi.

Son dönemde dünya çapında siber saldırılara karşı genel bir teyakkuz hali söz konusu. Yaşanan saldırıların sayısı koronavirüs pandemisi döneminde daha da artış göstermiş durumda. Bu saldırıların son kurbanı ise bir Viski müzayede sitesi oldu.

Saldırıya uğrayan site olan Whisky Auctioneer, saldırı nedeniyle son gerçekleştireceği koleksiyon müzayedesini de süresiz olarak erteledi. Bu müzayedede tüm zamanların en pahalı viskilerinden bazıları satışa çıkacaktı.

Kusursuz Koleksiyon satılamadı

Viski müzayede sitesi Whisky Auctioneer’e yapılan saldırının bir DDoS saldırısı olduğu açıklandı. Bu saldırı bir anlamda sektör için de bir nevi uyarı niteliği taşıyor. Müzayede endüstrisinin daha üst düzey site güvenliğine ihtiyaç duyduğu belli oluyor.

Site saldırı almasaydı satışa çıkacak olan koleksiyon ise Kusursuz Koleksiyon olarak adlandırılıyor ve 4000 şişeden oluşuyor. Bu viskiler dünyanın en pahalı ve nadir viskileri arasından özel olarak seçilmiş şişelerden meydana geliyor. İlk olarak Amerikalı koleksiyoncu ve viski meraklısı Richard Gooding için toplanan koleksiyon, Gooding’in 2014’teki vefatının ardından ailesi tarafından satışa çıkarılmıştı.

Müzayedelerin ikincisi olması beklenen ancak ertelenen satışta 1.900 şişe viski yer alacaktı. Bu viskiler arasında son müzayedede 1,9 milyon dolara satılan ve rekor kıran Macallan Fine and Rare 1926 yer alıyor. Diğer şişeler arasında Glenfiddich’in 64 yıl önce resmi olarak satışa sunduğu ilk viskilerinden biri ve Bowmore’un yüksek fiyatlara satılan en nadir şişelerinden bazıları bulunuyor.

İlk müzayede şubatta yapılmıştı

Koleksiyonun ilk kısmı iki ay önce şubat ayında yapılmıştı. O müzayedede herhangi bir sorun yaşanmamıştı. İkinci müzayede ise sorunlarla başladı. Firma ilk olarak 20 Nisan’da sona erecek olan son pey verme süresinin 22 Nisan’a ertelendiğini duyurmuştu. Sorun çözülemeyince müzayede süresiz olarak ertelendi.

Vaka şu anda polis tarafından inceleniyor. Site ise kapalı durumda. Süreç, dünyanın dört bir yanında viski meraklıları ve açık artırmada ürünü bulunan viski firmaları tarafından da yakından takip ediliyor. Kusursuz Koleksiyon’un müzayedesinin sektörün geleceğini de şekillendireceği tahmin ediliyor.