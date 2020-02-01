Japon alkol üreticisi Yamazaki, Japonya'nın en eski viskisini bu sene satışa çıkaracak. 55 yıllık viskinin vergiden önce satış fiyatının 27 bin 500 dolar, yani 165 bin lira civarında olması bekleniyor. Yıllanmış viskiden yalnızca 100 şişe satışa çıkarılacak.

Japon alkol firması Suntory, geçen hafta Japonya'nın en eski viskilerinden birini tanıttı. Yamazaki markası tarafından imâl edilen en yıllanmış viski 55 yaşında olacak. Daha önce, 2016 yılında alkol imalatçısı Wakatsuru Saburomaru da 55 yıllık bir viski piyasaya sürmüştü ancak Suntory'ye göre yeni Yamazaki'nin 55 yıllığında 1960'lardan viski bulunuyor ve bu da onu Japon viski tarihinin en eskisi yapıyor.

Yeni viskinin piyasaya çıkış tarihi 30 Haziran 2020. Şişenin fiyatıysa vergiden önce 27 bin 500 dolar, yani aşağı yukarı 165 bin lira. Yeni viski yalnızca Japonya'da satışa sürülecek ve yalnızca 100 şişe üretilecek. Bu durumun, viskinin satışını adil ve güvenli hale getireceği düşünülüyor çünkü son zamanlarda viski festivallerindeki satışlar genellikle kaosla ve tehlikeyle sonuçlanıyor.

İkinci el satış fiyatları dudak uçuklatıyor

Yeni viskinin şişesi 70 cl değerinde olacak ve hacmen yüzde 46 alkol içerecek. Şişenin içinde meşe ağacı fıçısında yıllanmış ve 1964'da damıtılmış viskinin yanı sıra mizunara ağacı fıçısında yıllanmış ve 1960'da damıtılmış viski bulunacak. Siyah mizunara meşe kutusunda gelecek olan viskinin ağız kısmı, Echizen Washi'de örülmüş bir sicimle bağlı.

Suntory, ikinci el satışları engellemek için viskiyi satın alanların isimlerini viski şişesine işleyeceğini duyurdu. Japonya'daki ikinci el viski piyasasının büyüklüğü düşünülürse bu adım mantıklı geliyor ancak yine de bu önlemin viskilerin tekrar satılmasını engellemeyeceği düşünülüyor. Yamazaki'nin 50 yıllığının şu andaki açık artırma fiyatlarının 200 bin ile 250 bin dolar arasında değiştiği düşünülürse, 55 yıllığın çıkışının ardından perakende satış fiyatının çok üzerinde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Viskinin Japonya'daki satışı 5 Şubat'ta başlayıp 14 Şubat'ta sona erecek. Alıcılar çekilişle belirlenecek. Suntory, ünlü "Lost in Translation" filminde de görülen 18 yıllık Hibiki viskisinin üretimini 2018 yılında durdurmuştu. Firma, bir süredir yıllanmış viskilerden ziyade ucuz viskilerin üretimine odaklanıyordu.