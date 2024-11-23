Dünyanın en soğuk şehirlerinin nerede olduğunu ve havanın sıfırın altında kaç dereceye kadar düşebildiğini hiç merak ettiniz mi? Bahse gireriz, bu kadar soğuğu hayal etmek bile oldukça güç!

Dünyanın en soğuk 7 şehri listesindeki bölgelerin yalnızca şehirleri ve Ocak-Şubat aylarındaki ortalama dereceleri kapsadığını hatırlatmak isteriz. Elbette daha soğuk kasabalar, köyler olabilir veya bu dereceler değişkenlik gösterebilir.

Tir tir titremeye hazırsanız, okumaya başlayabilirsiniz.

7. Uluslararası Şelaleler, Minnesota: -15°C

Kanada ile sınır şehri olan International Falls (Uluslararası Şelaleler), soğuğun olağanüstü derecede fazla olduğu kış ayları sebebiyle, “Buz Kutusu” olarak anılır. Bu bölge, 5.603 nüfusuyla (2023), listedeki diğer şehirlerden bariz şekilde küçüktür ancak yine de kasaba olarak anılmaz.

6. Harbin, Çin: -17°C

Harbin, Çin’in kuzeydoğusunda bulunur ve büyük bir şehirdir. Kültürü ve mirası üzerinde ise Avrupa ve Rus etkisi hâkimdir. Şehrin ve çevresindeki metropol alanının toplam nüfusu, yaklaşık 9-10 milyondur. Ayrıca her yıl binlerce insan, bu bölgedeki muhteşem buz heykel festivaline katılmak için soğuk havaya meydan okur.

5. Ulaanbaatar, Moğolistan: -23°C

Ulan Batur, dünyanın en soğuk ulusal başkenti olma ayrıcalığına sahiptir. Bu bölge oldukça yüksek bir enlemde, yüksek bir rakımda ve deniz seviyesinden 1.300 metre yüksekliktedir. Öyle ki Ocak 1957’de -47°C ile en soğuk sıcaklık rekorunu kırmıştır.

4. Fairbanks, Alaska: -22°C

Kış aylarında Fairbanks’ın iç kesimlerinden dışarı çıkmak, rahat nefes almayı engelleyen dev bir dondurucuya girmek gibi hissettirir. Ocak, bu şehrin genellikle en soğuk ayıdır ve yine bu bölgenin iç kesimleri, soğuğun yanında aynı zamanda çok karanlıktır.

3. Yellowknife, Kanada: -26°C

Kanada’nın Kuzeybatı topraklarının başkenti ve tek büyük yerleşim yeri olan Yellowknife, dondurucu soğuğun merkezidir. Yellowknife’ın kış ayları aşırı soğuk ve karlıdır ancak yaz aylarında Kanada’nın tüm şehirlerinden daha güneşlidir. Ayrıca bu bölgede hava, 1947’de -51°C’yi görmüştür.

2. Norilsk, Rusya: -27°C

Norilsk öylesine soğuktur ki bu şehir, donmuş toprakların üzerine inşa edilmiş en büyük yerleşim yerlerinden biridir. Bu bölge, Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 300 km kuzeyindedir ve aynı zamanda listenin en kuzeydeki şehridir.

1. Yakutsk, Rusya: -38°C

Rusya’nın kuzeyinde yer alan Yakutsk, yaklaşık 300.000 nüfusuyla dünyanın en soğuk şehri konumundadır. Yakutsk, Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 450 km güneyinde yer alır. Bu şehir öylesine soğuktur ki arabaların egzoz borusundan çıkan dumanlar buzullaşır, trafik ışıkları buz tutar, sokaklarda yürümek ve etrafı görmek zorlaşır.

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