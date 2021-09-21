En Yaşlı Tek Yumurta İkizleri, Rekorlar Kitabına Girdi

Guinness, dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizlerinin Japonya'da olduklarını tescilledi. Umeno Sumiyama ve Koume Kodama isimli kardeşler, 5 Kasım 1913'te doğdular ve 107 yıl 300 gündür hayattalar.

Guinness Dünya Rekorları, tüm dünyanın ilgisini çeken yeni bir tescil işlemi yaptı. Japonya'da yapılan bu tescille, dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizlerinin hala hayatta oldukları kayıt altına alınmış oldu. Umeno Sumiyama ve Koume Kodama isimli ikizler, tam 107 yıl 300 gündür hayattalar ve hallerinden de memnun görünüyorlar.

Edinilen bilgiye göre 5 Kasım 1913 tarihinde Shodoshima isimli adada doğan ikizler, oldukça sosyal kişiliklere sahipler. Sumiyama’nın 4 çocuğu, Kodama’nın ise 3 çocuğu olduğu açıklanırken kardeşlerin ayrı bakım evlerinde yaşadıkları ifade edildi. Guinness tarafından hazırlanan sertifikalar, COVID-19 tedbirleri alınarak kendilerine gönderildi.

İşte dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri

Guinness Dünya Rekorları'na tescil edilen ikiz kardeşlerden önceki rekor, yine iki Japon'a aitti. 1 Ağustos 1892'de Nagoya'da doğan Kin Narita ve Gin Kanie isimli kardeşler, 107 yıl 175 gün ile rekorun önceki sahipleriydiler. 2000 yılında hayatını kaybeden Kin Narita, bu rekorun sonunun gelmesine neden olmuştu. Gin Kanie ise 2001 yılında, yani 108 yaşındayken hayatını kaybetti.

Japonya, yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Üstelik ülke genelinde belirli bir yaşın üzerinde olan insanlara da çok fazla saygı gösteriliyor. Öte yandan, dünyanın en yaşlı insanı da Japonya'da hayatını devam ettiriyor. 118 yaşındaki Kane Tanaka da Guinness tarafından tescil edilmiş olan isimlerden bir tanesi.