Dünyanın İlk 200 MP Kameralı Telefonu Ortaya Çıktı

Motorola'nın 200 MP ana kameraya sahip olacağı söylenen ve dünyada bir ilke imza atacak olan telefonundan bugün gerçek bir fotoğraf geldi. Söz konusu telefona ait olduğu iddia edilen fotoğraf, telefondaki kamera kurulumunu açık bir şekilde gösterdi.

2022 yılının ilk haftalarında Motorola, büyük bir haberle teknoloji gündemine düşmüştü. Paylaşılan bazı haberler, Motorola’nın yeni amiral gemisini yakında tanıtmaya hazırlandığını, bu telefonun da 200 MP çözünürlüğünde bir kamer taşıyacağına işaret ediyordu. Motorola, bu iddianın gerçekleşmesi durumunda dünyanın ilk 200 MP kameralı akıllı telefonunu da tanıtmış olacak.

Bu haberlerin ardından telefona dair daha fazla detay da ortaya çıkmaya başladı ve 200 MP iddiası neredeyse gerçeğe döndü. Oluşturulan render görüntüleri telefonun tasarımını ortaya koyarken bugün, 200 MP’lik yeni telefona ait olduğu söylenen bir fotoğraf sızdırıldı. Fotoğraf, telefonun özellikle kamera kurulumuna yer veriyor.

200 MP kameralı telefondan gelen ilk fotoğraf:

Şimdilik Motorola Frontier ismiyle anılan yeni telefondan gelen gerçek fotoğraf, telefonun gerçekten de 200 MP çözünürlüklü kamera taşıyacağını yeniden gösteriyor. 200 MP’lik ana kamera, kurulumda devasa bir yer kaplarken ana kameranın altında iki farklı kamera daha yer alıyor. Bu kameraların da 50 MP ve 12 MP çözünürlükte olmaları bekleniyor.

Bu fotoğraf dışında farklı bir fotoğraf bulunmazken, telefon hakkında bugüne kadar paylaşılan bazı bilgiler, telefonun 6,7 inç Full HD+ kıvrımlı AMOLED ekranla geleceğini öne sürüyor. 144 Hz destekli bu hızlı ekranın altındaysa Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setinin olması bekleniyor. Telefonun gerçek ismi, fiyatı ve ne zaman tanıtılacağıysa gizemini koruyor.