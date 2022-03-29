Samsung Savaş Nedeniyle Telefonlarının İsmini Değiştirdi

Samsung, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olarak ilginç bir karara imza attı. Şirket, bu karar kapsamında katlanabilir ekranlı telefonlarında kullandığı 'Z' harfinden vazgeçti. Bazı ülkelerdeki internet sitesini güncelleyen şirket, Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 akıllı telefonlarının ismini Galaxy Fold3, Galaxy Flip3 olarak güncelledi.

Bir aydır tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da. Zira Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi, tüm dengeleri bozdu. Rusya, Ukrayna'ya topla tüfekle saldırı düzenlerken tüm dünyadan ülkeler, bireyler ve şirketler de Rusya'ya kendi yaptırımlarını uyguluyorlar. Şimdiyse Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken detaylardan bir tanesi, Rus askeri araçlarında bulunan "Z" harfiydi. İlk etapta bu ibarenin ne olduğu anlaşılamamıştı ve hatta bazı iddialar da gündeme gelmişti. Rus haber kaynakları ise bu duruma kendilerince açıklama getirmişlerdi. Samsung da tam olarak bu Z harfinden yola çıkarak bir karar aldı. Şirket, katlanabilir ekranlı telefonlarında kullandığı Z harfini kaldırma kararı aldı.

Galaxy Z serisinin ismi tüm dünyada değişebilir

Samsung, aldığı karar doğrultusunda Estonya, Letonya ve Litvanya'daki internet sitelerinde güncellemeye gitti. Bu güncelleme ile katlanabilir ekranlı telefonlardaki Z takısı tarih oldu. Ancak bu değişiklik, şu an için küresel çapta genişlemedi. Hatta savaşın olduğu Samsung Ukrayna'nın internet sitesinde bile Z takısı hala duruyor.

Samsung Estonya'nın internet sitesi artık böyle görünüyor:

Samsung Türkiye'deki durumu merak ettiğinizin farkındayız. Yaptığımız son kontrollerde, Samsung Türkiye'nin Z takısı ile ilgili herhangi bir reaksiyon almadığını görüyoruz. Ancak bu durum ilerleyen gün ya da saatlerde değişebilir. Samsung Türkiye, katlanabilir ekranlı telefonlardaki Z takısını kaldırırsa, size bu konuda bilgi vereceğiz...