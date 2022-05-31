Dünyanın ilk 4K çok renkli ekran projektörü Vidda C1, Hisense tarafından resmen duyuruldu. Gelin özelliklerine beraber göz atalım.

Bu gece saatlerinde Çinli çok uluslu elektronik şirketi Hisense, şirketin en son ürünü olan Hisense Vidda C1'i tanıttı. Vidda C1, ekran projektör kategorisinde çığır açan bir ürün olarak görülüyor. Sebebi ise Vidda C1 projektörün dünyanın ilk 4K çözünürlüklü çok renkli ekran projektörü olması.

Bu projektör o kadar güçlü ki, tıpkı bir oyun bilgisayarı monitörü gibi devasa boyutlarda oyun oynamanızı bile sağlayabiliyor. Gelin Hisense Vidda C1’in teknik özelliklerine beraber göz atalım.

Hisense Vidda C1 teknik özellikleri

Hisense Vidda C1, BT.709 renk spektrumunda %202'ye ulaşan renk gamı ​​kapsamıyla 1350 ANSI lümene kadar medya dosyalarını ekrana aktarabiliyor. Renk doğruluğu değerleri, önyükleme için 10 bit renk derinliği ile △ E≈0.9'dır. Projektör ayrıca 240 Hz'ye kadar ekran yenileme hızı destekliyor, MEMC hareket yenileme hızı geliştirme teknolojisini kullanıyor, HDR 10+ görsel sunuyor ve hatta buna göre çıktı verebiliyor.

Hisense Vidda C1, 4 GB RAM + 64 GB dahili depolamaya sahip bir MediaTek MT9669 SoC işlemci tarafından destekleniyor. Yerleşik CMOS ve ToF sensörleriyle donatılan ekran projektörü, çevrenizden veri topluyor ve ardından en iyi multimedya deneyimi için ekran çıktısını otomatik olarak kalibre etmek için yapay zekayı kullanıyor.

Projektör, çevredeki duruma bağlı olarak odak, eğim hizalaması, ekran boyutu ve hatta yönlendirme için otomatik olarak kalibre edilebiliyor. Vidda C1 büyük ekranda film izlemenin yanı sıra, büyük ekranda oyun oynamak için de harika bir araç olabilir. Yalnızca 12 ms'lik gecikme süresi ve 240 Hz'ye kadar yenileme hızları desteği ile 150 inçlik bir ekranda oyun oynamak bu taşınabilir projeksiyon ile mümkün.

Hisense Vidda C1 projektörü resmi olarak 15 Haziran'da satışa çıkıyor ve 6.999 Hindistan riyali (1.051 dolar) fiyat etiketine sahip olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.