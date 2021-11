Günümüzde pek çok kişinin bilmediği Seiko WristMac isimli ‘akıllı saat’, Apple Watch’tan yaklaşık 30 yıl önce piyasaya sürüldü. Bu saatin ilk örneklerinden biriyse bu hafta açık artırmaya çıkacak.

Apple, ilk akıllı saati Apple Watch’ı 2015 yılında piyasaya sürdü ve o günden bugüne akıllı saat sektörünü domine etmeye devam ediyor. Fakat günümüzde çok az kişinin bildiği bir şey var: Apple Watch, Apple ile ilişkili ilk giyilebilir ürün değildi. Apple cihazlarına yönelik giyilebilir ürün, ilk kez 30 yılı aşkın yıl önce ortaya çıkmıştı.

Bu ürün, Seiko tarafından geliştirilen ‘WristMac’ isimli kol saatiydi. WristMac, o zamanın Macintosh bilgisayarına bağlanarak Mac ile iletişim kurmanızı sağlıyordu. Elbette bu ürün, bugün hiç bilinirliği olmadığından da yola çıkabileceğiniz üzere pek de başarılı olamadı. Fakat günümüzde ürünün nadirliği, onu değerli bir cihaz haline getirdi. Öyle ki cihazın henüz açılmamış bir paketi, bu hafta tekliflerin 50 bin dolara kadar çıkılabileceği tahmin edilen bir açık artırmada satışa çıkıyor.

50 dolara satın alınmıştı:

Yukarıda gördüğünüz Seiko WristMac, orijinal kutusunda orijinal içerikleriyle birlikte ComicConnect üzerinde satışa çıkacak. Cihaz, yıllar önce Connecticut Mac’teki indirimlerde yaklaşık 50 dolar karşılığında satın alınmış ve o günden beri paketinden çıkmamış. Cihazın tam olarak ne kadar satılacağı bilinmezken, tekliflerin 50 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

Bu saatler uzaya bile çıktı:

Seiko WristMac her ne kadar günümüzde bilinmeyen bir cihaz olsa da geçmişte fazlasıyla büyük bir görevde kullanılmıştı. 1991 yılında Atlantis uzay mekiği, Macintosh bilgisayarları da beraberinde taşıdı. Bu bilgisayarlar, uzaydan e-posta göndermek üzere kullanıldı. Bunun yanı sıra görevdeki astronotların her birinde bir adet WristMac bulunuyordu. The New York Times tarafından yazılan makalede bu saatlerin Dünya ya da Evren’in fotoğrafını çekme zamanı geldiğinde alarm çalmak gibi görevlerde kullanıldığı belirtildi.