B-Shoe'den Denge Kaybı Problemini Ortadan Kaldıran Ayakkabı

İnsanların yaşlandıkça zayıflayan reflekslerine çare olması için denge merkezini ayarlayan özel ayakkabı geliştirildi. Söz konusu ayakkabı, ayakta durmakta zorlanan kişiler için biçilmiş kaftan.

Yaşlandıkça zayıflayan refleksleri telafi etmeyi amaçlayan B-Shoe, ağırlık merkezini yeniden dik durmanın birinci koşulu olan iki ayağın arasına getirerek özellikle yaşlı bireylerin dengede durmasını sağlayan özel bir ayakkabı geliştirdi.

Birçoğumuzun büyükannesi ya da dedesi düşerek kalça kemiğini kırmış ya da çatlatmıştır. Bu düşmelerin çoğu, ağırlık merkezinin arkaya doğru kayması, destek alacak bir şey bulamadıkları için kalça üstü şekilde olur. B-Shoe, geliştirdiği ayakkabı sayesinde yaşlı insanların yürüteç kullanmadan dengede durabilmesini amaçlıyor.

Dr. Yonatan Manor, babasının benzer bir şekilde düşmesinden sonra böyle bir fikir düşünmüş ve başarılı bir kampanya ile ayakkabıları geliştirmek için gerekli parayı toplamış. Ayakkabı, denge merkezi geriye doğru kaydığında onu yeniden ortalayacak şekilde hareket imkanı sağlıyor. Maalesef merdiven basamaklarında işe yaramıyor. Yaşlıların kolay unutabileceği düşünüldüğü için ayakkabılar pil yerine şarj edilebilir bataryalar ile geliyor.

Akıllara tabiki hemen engebeli yollarda ya da taşlık bir zeminde nasıl çalışacağı geliyor. Ayakkabı, maalesef düz olmayan zeminlerde işe yaramıyor. Elbette elektronik bir sistem olduğu için su birikintilerinden ya da çamurlu yollardan gitmek de çok iyi bir tercih olmayabilir.

Ayakkabı, şu an için yalnızca belirli durumlarda işe yarıyor ancak ürünün geliştirme çalışmaları devam ediyor. B-Shoe ekibi çok daha iyi bir ayakkabı geliştirmek için prototipler üzerinde çalışıyor ve yaşlı insanların zarar görmesini engellemek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar.

B-Shoe ayakkabıların kullanımının gösterildiği video