Oyun ekipmanı üreticisi Razer, iki mouse modeli için ECOLOGO sertifikası aldı. Bu ürünlerin tam anlamıyla çevre dostu olduğunu kanıtlayan sertifika, ilk kez Razer'ın girişimiyle oyun sektörüne giriş yapmış oldu.

Video oyun dünyasının en popüler ekipman üreticilerinden Razer, düzenlediği bir etkinlikte önemli bir açıklama yaptı. Şirket, "Basilisk V3" ve "DeathAdder Essential" olarak isimlendirilen mouse modellerinin artık ECOLOGO sertifikalarına sahip olduğunu duyurdu. Peki bu sertifika tam olarak ne işe yarıyor Razer, bu sertifikada dünyada bir ilk olma yoluna gitti?

ECOLOGO sertifikası, Razer'ın yeni mouse modellerinin tam anlamıyla sürdürülebilir olduğu anlamına geliyor. Öyle ki şirket; bu mouse modellerinin onarılabilirliğinden tutun da ambalajına kadar her şeyi özel ve çevre dostu olarak belirledi. Üstelik mouseların üretiminde kullanılan hammadde de sağlığa zararlı toksik maddeler bulunmuyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi her iki mouse modelinin üretildiği tesisler de ISO 14001 sertifikalarına sahipti. Yani bu tesislerde çevreye duyarlılık noktasında kendilerini ispatlamış durumdalar.

Karşınızda, dünyanın ilk ECOLOGO sertifikalı mouseları

Aslına bakacak olursak Razer, uzun bir süredir çevre dostu ürünler oluşturmak için çalışıyor. Hatta şirketin klavye gibi diğer ürünleri için alınmış sertifikalar da mevcut. Ancak şirket, daha önce hiçbir mouse modelinde ECOLOGO sertifikasına odaklanmamıştı. Yapılan çalışmalarla dünyada bir ilk gerçekleştirilmiş oldu.

Bu arada; Razer Basilisk V3 de DeathAdder Essential da daha önce piyasaya sürülmüş olan modeller. Haliyle; yapılan yeni açıklamayı yenilenmiş ürünler olarak kabul etmek daha doğru. Bununla birlikte; her iki modeldeki teknik özelliklerin de orijinal versiyonlarla aynı olduğunu belirtelim.