Laboratuvarda Ahşap Üretilebileceği Açıklandı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları laboratuvarda ahşap üretilebileceğini açıkladı. Bu malzemenin gelecekte çevre dostu evler ve mobilyalar yapmada kullanılabileceği belirtildi

İklim değişiklikleri, yüksek karbon ayak izi, ormansızlaşma gibi şeyler, gezegenimizin ve canlı türlerinin geleceğini ciddi bir şekilde tehdit etmeye devam ediyor. Bu nedenle de bilim insanları daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaya çalışıyor.

Hepimizin bildiği gibi dünyanın akciğerlerinin yok olmasına neden olan ormansızlaşma gün geçtikçe daha da kötü hâl alan bir sorun. İnsanların her yıl on milyon hektar kadar ormanlık alanı yok ettiği belirtiliyor. Ağaçları kendi yararımıza kullanmamız, gezegenimiz için büyük önem arz eden bu alanların zarar görmesine sebep oluyor. İşte bu konuda araştırma yürüten bilim insanları, ormansızlaşmaya karşı mücadelemize yardımcı olabilecek bir yöntemin var olabileceğini açıkladı.

Laboratuvarda ahşap üretmek mümkün olabilir

Laboratuvar ortamında ürün yetiştirmek uzun zamandır gündemde olan bir konu. Bilindiği üzere hayvanları korumak için gelecek yıllarda yapay etlerin yaygınlaşması bekleniyor. Şimdi ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) bulunan bilim insanları, laboratuvar ortamında ahşap üretilebileceğini belirtti.

Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda ahşap benzeri bir malzemenin laboratuvarda üretilebileceğini, bunun da ağaçlara zarar vermeyen çevre dostu evler inşa etmede; hatta sürdürülebilir mobilyalar üretmede bile kullanılabileceğini aktardı.

Araştırmacılar, henüz bu tarz bir ahşabın laboratuvarda ortamında nasıl yetiştirilebileceğini tam olarak çözemediklerini belirtse de konu hakkında önemli adımlar attıklarını aktarıyor. Buna göre uzmanlar, Zinnia elegans (kirli hanım) isimli bir çiçeğin genç yapraklarındaki hücreleri, bazı besinleri ve iki hormon kullanarak bunun mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Enerji tüketimini ve atıkları azaltabilir

Ek olarak malzemenin geleneksel ahşaptan daha kullanışlı olabileceği belirtiliyor. Açıklamalara göre bu ürünün; sertliğinin ve yoğunluğunun kimyasallar yoluyla değiştirilmesi ve 3D biyobaskı teknikleri ile herhangi bir şekle sokulması mümkün olabilir. Araştırmacılardan Ashley Beckwith de yaptığı açıklamalarda bu materyalin ihtiyaca göre yetiştirilebileceğini; bunun da enerji ve atık miktarını azaltabileceğini söylüyor.

Beckwith son olarak bu tarz araştırmaların ve ormanların geleceğimiz için oldukça önemli olduğunu belirterek şunları sözlerine ekliyor: “Ağaçlar ve ormanlar, iklim değişikliğini yönetmemize yardımcı olmak için harika bir araç. Bu nedenle bu kaynaklar konusunda dikkatli stratejik olmak, ileriye dönük toplumsal bir gerekliliktir.”