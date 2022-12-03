Avrupa Uzay Ajansı, eski paralimpik sporcusu John McFall'un dünyanın ilk engelli astronotu olarak seçildiğini duyurdu. 41 yaşındaki McFall, 2008 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.

Gelişen teknoloji ile birlikte artık uzay çalışmalarımız iyice hızlanmış durumda. Öyle ki bugünlerde evrenin sırlarını açığa çıkaracak teleskopları uzaya gönderirken Ay’a ve Mars’a insanlı görevler gerçekleştirmek için büyük adımlar atıyoruz. Bu görevlerde yer almaları için zorlu eğitimlerden geçen astronotlar da araştırmalarımız için büyük önem taşıyor.

Şimdi ise astronotlar konusunda tarihi bir gelişme yaşandı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), geçtiğimiz hafta yaptığı bir duyuruda dünyanın ilk parastronotu; yani ilk engelli astronotunun seçildiğini duyurdu. Bu kişi; eski bir paralimpik sporcusu olan, 41 yaşındaki Birleşik Krallık vatandaşı John McFall.

Aynı zamanda bir doktor olan McFall, 2008’de düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazanmıştı

2008 Pekin Paralimpik Oyunları’nda 100 metrede bronz madalya da kazanan McFall, ESA’nın ‘fiziksel engelli profesyonel bir astronot için uzaya giden yolu açmaya yönelik’ girişimi Parastronaut Feasibility projesinin seçilen ilk üyesi oldu. McFall, 19 yaşındayken geçirdiği bir motosiklet kazası yüzünden sağ bacağını kaybetmişti. Dünyanın ilk parastronotunun aynı zamanda bir doktor olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

41 yaşındaki McFall, 23.000 adayın arasından seçilen 17 astronottan biri olarak bu başarıya ulaştı. Seçilen yeni astronotların, Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Avrupa Astronot Merkezi’ne gönderileceği ve burada 12 aylık eğitim göreceği aktarıldı. Herhangi bir göreve atanmaları halinde de daha fazla eğitimin bunu takip edeceği ifade edildi.

McFall da yaptığı açıklamalarda, “Gelecek nesillere vereceğim mesaj; bilimin herkes için olduğu ve uzay yolculuğunun da herkes için olabileceğidir” ifadelerini kullandı. Tabii ki fiziksel bir engelin, astronotun halihazırda oldukça zorlayıcı bir ortam olan uzaydaki performansını nasıl etkileyeceği merak konusu. ESA da bunu öğrenmek ve parastronotların uzayda yer alması için araçlara, kıyafetlere ve diğer teknolojilere ne gibi modifikasyonların gerekeceğini görmek istiyor.

Bu hamle, uzay ajanslarının astronot çeşitliliğini artırma hedeflerini genişletiyor. ESA’nın farklı ülkelerden seçtiği 17 astronotun sekizinin kadın olduğunu ekleyelim. Aynı şekilde NASA da çeşitlilik konusunda hamleler yapmayı istiyor. Ajans, insanlığı yıllar sonrasında Ay’a geri götürecek Artemis göreviyle birlikte uyduya ilk kez bir kadının ve farklı bir etnik kökenden insanın ayak basmasını sağlamayı amaçlıyor.