Artemis 1 Görevinde İlk Roket Bugün Fırlatıldı! [Canlı]

NASA'nın Ay'a yeniden ayak basmayı hedeflediği Artemis görevlerinin ilki olacak Artemis I görevi bugün başladı!

Ay’a en son bundan 50 yıl önce ayak basan insanlık, yeni teknolojiler ve yeni amaçlarla uydumuza geri dönmek için çalışmaları son gaz sürdürüyor. Özellikle insanlığın diğer gezegenlere yolculuğunda büyük bir rol oynaması beklenen Ay’a dönüş görevlerinin ilki önümüzdeki dakikalarda başlayacak.

Sonucunda insanlığın yeniden Ay’a ayak basmasını hedefleyen Artemis görev programının ilk görevi Artemis I neleri kapsayacak? Görev canlı olarak nasıl takip edilir? Gelin Artemis I hakkındaki tüm detaylara yakından bakalım.

Artemis I görevi en sonunda başladı: Roket fırlatıldı!

Artemis I görevi, defalarca yaşanan ertelemelerin ardından en sonunda başladı. NASA'nın yeni Ay görev programındaki ilk görev resmen başladı. NASA'nın en güçlü roketi SLS ve Orion uzay aracı uzaya fırlatıldı.

Artemis I görevi nasıl izlenir?

NASA'nın insanlık tarihinde yeni bir sayfa açacağı Artemis görev programının ilk görevini, NASA'nın kendi internet sitesi veya YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. NASA'nın görev yayınını aşağıda bulabilirsiniz:

Artemis I görevi nedir?

Artemis görev programının ilk ayağı olan Artemis I görevi, bugüne kadar NASA’nın ürettiği en güçlü roket olan ‘Space Launch System (SLS)’ roketi ve ‘Orion’ uzay aracıyla gerçekleşecek. Görev, NASA’nın modernleştirilen Kennedy Uzay Merkezi’nde başlayacak. Görev, NASA’nın belirlediği rakamlara göre 42 gün, 3 saat ve 20 dakika sürecek.

Orion uzay aracı, görev boyunca toplamda 2 milyon 92 bin kilometre yol kat edecek. Araç, Ay yörüngesinde dönüş yaptıktan sonra yeniden Dünya yörüngesine girecek ve Dünya’ya inişine başlayacak. Uzay aracının 10 Ekim 2022 tarihinde 39 bin 428 kilometre/saat hızla atmosferimize girmesi ve Dünya’ya iniş yapması bekleniyor.

Artemis I görevinin amacı nedir?

Artemis I'in birincil hedefi, Orion'un sistemlerini bir uzay uçuşu ortamında göstermek ve Artemis II'deki mürettebatla ilk uçuştan önce güvenli bir yeniden giriş, iniş, sıçrama ve kurtarma sağlamak olacak. Kısacası Artemis I görevi, insanlı görevde kullanılacak sistemlerin geliştirilmesi için bir test görevi olacak.

Artemis görev programının devamı ne zaman gerçekleşecek?

Artemis programının ikinci görevi için 2024 yılı hedeflenirken bu görev, programın ilk insanlı görevi olacak. Fakat astronotlar Ay yüzeyine ulaşmayacak. İnsanlığın Ay’a yeniden ayak basacağı ilk Artemis görevi olacak olan Artemis 3’ünse 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

Artemis ne demek? Neden 'Artemis'?

NASA, ‘Artemis’ adını seçmekle eski görevlere de büyük bir selam çaktı. Artemis, Yunan mitolojisinde Apollo’nun ikiz kız kardeşi ve Ay tanrıçası olarak geçiyor. Hatırlayacaksınız ki NASA’nın ilk Ay programı da Apollo adını taşıyordu.

Artemis I görev logosu: