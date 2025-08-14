Çin'de tarihin seyrini değiştirecek bir etkinlik başlıyor. Ülke, dünyanın ilk insansı robot oyunları etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 16 ülkeden 500'den fazla insansı robot, yüzlerce aktivitede rekabet edecek.

Yapay zekâ destekli teknolojiler, son dönemlerde hayatımızın hemen her alanında kendini göstermeye başladı. Bu konuda önde gelen ülkelerden bir tanesi de tahmin edebileceğiniz üzere Çin. Tabiri caizse sınırsız üretim kapasitesine sahip olan Çin, yapay zekâ ve dolaylı yoldan yapay zekâya bağlı olan teknolojiler konusunda çok önemli işler yapıyor.

Çin, şimdiyse tüm bunlara yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Zira ülke, dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapmaya başlayacak. Yapılan resmî açıklamaya göre bugün itibarıyla başlayacak etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek. Dünyanın dört bir yanından takımlar, tasarladıkları insansı robotları düzenlenecek yarışmalarda test etmiş olacaklar.

16 ülkeden 280 takım yarışacak!

Çinli kaynakların yaptığı resmî açıklamaya göre 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları etkinliğine 16 farklı ülkeden 280 takım katılacak. Hemen belirtelim; bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Turnuvaya katılacak ülkeler arasında Çin ve ABD'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, Pakistan, Meksika, Portekiz, Japonya ve Brezilya yer alıyor. Etkinlik kapsamında 500'den fazla insansı robotun rekabetine tanıklık edilecek.

2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları kapsamında 25 büyük yarışma gerçekleştirilecek. Atletizm, futbol, boks ve dans gibi kategorilerin yanı sıra malzeme taşıma, ilaç paketleme, otel resepsiyonu ve temizliği gibi daha spesifik etkinlikler de yapılacak. Böylelikle toplam aktivite sayısı 500'ü aşmış olacak. Bakalım dünyanın ilk insansı robot oyunları, hangi eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak...