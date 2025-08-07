İnsansı robotlar, gerçek dünyada üstlendikleri görevlerle giderek daha fazla dikkat çekmeye başladı. Fiziksel yetenekleri ve yapay zekâ destekli sistemleri sayesinde birçok alanda test ediliyorlar. Son olarak Çin’de geliştirilen bir robot, günlük yaşamı taklit eden videosuyla gündeme geldi. İnsansı robotun günlük rutinini gösteren video, bu alandaki gelişmeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Çinli teknoloji şirketi LimX Dynamics’in geliştirdiği yeni insansı robot “Oli”, yeni yayımlanan bir videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sabah sporuyla başlayan, akşam dansla sona eren günlük rutiniyle karşımıza çıkan robot, sosyal medyada kısa sürede konuşulanlar arasına girdi.

Oli isimli insansı robot, günlük rutin videosunda güne spor salonunda ağırlık kaldırarak başlıyor. Ardından soluğu parkta alıyor ve yaşlı bir adamla birlikte kung fu gösterisi yapıyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise LimX fabrikasına geçip kutu taşıma ve sıralama gibi işlerle meşgul oluyor.

İnsansı robot günlük rutini ile dikkatleri üzerine çekti

Videoda robotun denge yeteneği de test ediliyor. Ofisteki bir çalışan tarafından sırtına tekme atılsa da, robot hiç bozulmadan yürümeye devam ediyor. 165 cm boyunda ve 55 kg ağırlığında olan Oli, modüler tasarımı sayesinde farklı parçalarla donatılabiliyor. Kutuları sıralamak için kullanılan tutucu el, ihtiyaç durumuna göre beş parmaklı robot eliyle değiştirilebiliyor. Kamera, mikrofon ve sensör gibi üçüncü parti donanımlarla da uyumlu olan sistem, hem araştırma hem de endüstriyel kullanım için tasarlanmış durumda.

Geliştirme sürecinde epey yol kat eden Oli, şu anda Çin’de yaklaşık 22.000 dolarlık fiyat etiketiyle satışta. Global pazarda ise akın zamanda satışa sunulması bekliyor. LimX’in uluslararası versiyon üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada yalnızca Çin değil, ABD’de de insansı robot projelerine yatırım yapan birçok teknoloji şirketi bulunuyor.