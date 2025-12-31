Dünyanın İlk Katlanabilir Ekranlı El Konsolu Duyuruldu: Karşınızda OneXPlayer Wallet

OneXPlayer, katlanabilir ekranlı bir el konsolu duyurdu. Cihazın detayları henüz belli değil ancak birkaç özelliği ortaya çıkmış durumda.

Valve’dan ASUS ve Lenovo’ya kadar birçok farklı şirket tarafından piyasaya sürülen el konsolları gün geçtikçte daha popüler hâle geliyor. Bu alanda öne çıkan bir firma da OneXPlayer. Öyle ki şirket, daha önce değişen çift ekranlı taşınabilir bir oyun cihazıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise yine alışılagelmişin dışında bir el konsolu duyuruldu.

OneXPlayer’ın yeni el konsolu, OneXPlayer Wallet ismiyle geliyor. Tasarımı ise ismindeki gibi cüzdan şeklinde. Öyle ki cihazda katlanabilir bir ekran kullanılıyor. Konsolun Android tabanlı bir ürün olduğunu da belirtelim.

Karşınızda OneXPlayer Wallet

Gelen bilgilere göre OneXPlayer Wallet modeli, 1860x2480 çözünürlüğe sahip 8.01 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Bu ekranda OLED panel kullanılmış. Ekranın katlı olmadığında 4:3 en boy oranına sahip olduğunu da belirtelim.

Cihazın tasarımına baktığımızda bir D-pad, dört işlem düğmesi ve asimetrik bir analog düzeni yer aldığını görüyoruz. El konsolunun çok fazla özelliği paylaşılmadığı için henüz tüm detaylarını veremiyoruz. Ancak kaynaklara göre cihazda Qualcomm’un amiral gemisi bir işlemcisi kullanılacak.

OneXPlayer Wallet hakkında tüm bildiklerimiz bu kadar. Cihazın lansmanının ne zaman yapılacağı, ne zaman satışa çıkacağı ve diğer özelliklerinin neler olacağı belirsiz. Fiyatı da açıklanmadı ancak tahminler 799 dolar civarında olacağı yönünde. Katlanabilir telefonların uzun vadede dayanıklılık endişeleriyle geldiğini biliyoruz. Bu yüzden böyle ekranlı bir el konsolu pek de umut verici değil.