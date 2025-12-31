Tümü Webekno
The North Face VOID ürünlerinde indirimler! Paen çantalarda fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Dünyanın İlk Katlanabilir Ekranlı El Konsolu Duyuruldu: Karşınızda OneXPlayer Wallet

OneXPlayer, katlanabilir ekranlı bir el konsolu duyurdu. Cihazın detayları henüz belli değil ancak birkaç özelliği ortaya çıkmış durumda.

Dünyanın İlk Katlanabilir Ekranlı El Konsolu Duyuruldu: Karşınızda OneXPlayer Wallet
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Valve’dan ASUS ve Lenovo’ya kadar birçok farklı şirket tarafından piyasaya sürülen el konsolları gün geçtikçte daha popüler hâle geliyor. Bu alanda öne çıkan bir firma da OneXPlayer. Öyle ki şirket, daha önce değişen çift ekranlı taşınabilir bir oyun cihazıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise yine alışılagelmişin dışında bir el konsolu duyuruldu.

OneXPlayer’ın yeni el konsolu, OneXPlayer Wallet ismiyle geliyor. Tasarımı ise ismindeki gibi cüzdan şeklinde. Öyle ki cihazda katlanabilir bir ekran kullanılıyor. Konsolun Android tabanlı bir ürün olduğunu da belirtelim.

Karşınızda OneXPlayer Wallet

Gelen bilgilere göre OneXPlayer Wallet modeli, 1860x2480 çözünürlüğe sahip 8.01 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Bu ekranda OLED panel kullanılmış. Ekranın katlı olmadığında 4:3 en boy oranına sahip olduğunu da belirtelim.

oen

Cihazın tasarımına baktığımızda bir D-pad, dört işlem düğmesi ve asimetrik bir analog düzeni yer aldığını görüyoruz. El konsolunun çok fazla özelliği paylaşılmadığı için henüz tüm detaylarını veremiyoruz. Ancak kaynaklara göre cihazda Qualcomm’un amiral gemisi bir işlemcisi kullanılacak.

oen2

OneXPlayer Wallet hakkında tüm bildiklerimiz bu kadar. Cihazın lansmanının ne zaman yapılacağı, ne zaman satışa çıkacağı ve diğer özelliklerinin neler olacağı belirsiz. Fiyatı da açıklanmadı ancak tahminler 799 dolar civarında olacağı yönünde. Katlanabilir telefonların uzun vadede dayanıklılık endişeleriyle geldiğini biliyoruz. Bu yüzden böyle ekranlı bir el konsolu pek de umut verici değil.

PlayStation 6'nın El Konsolu Versiyonunun Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı! PlayStation 6'nın El Konsolu Versiyonunun Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim