PlayStation 6'nın El Konsolu Versiyonunun Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!

Sony'nin PlayStation 6 için bir de el konsolu üzerinde çalıştığı iddia edildi. Üstelik bu yeni konsolun bazı teknik özellikleri de gün yüzüne çıkmış durumda. İşte detaylar...

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation 6 üzerinde çalıştığı, uzun zamandır herkes tarafından bilinen bir gerçek. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu yeni konsolun özellikle de performans tarafında önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapacağını ortaya koyuyor.

Ancak olay bundan ibaret olmayacak gibi. Yeni bir sızıntı, Sony'nin PlayStation için bir de el konsolu üzerinde çalıştığını bir kez daha ortaya koydu. İddiayı gündeme getiren YouTuber Moore's Law Is Dead (MLID) tarafından yapılan açıklamaya göre Sony, geliştiricilerle iletişime geçmiş ve oyunları farklı CPU, GPU ve bellek sınırlarına sahip sistemler için optimize etmelerini söylemiş.

Peki PlayStation 6'nın el konsolu versiyonu neler sunacak?

PlayStation 6'nın el konsolu versiyonunun özelliklerine ilişkin de bazı detaylar var. Öyle ki bu konsolun 8 çekirdekli bir işlemciden güç alacağı söyleniyor. İddialara göre bu işlemcide bulunacak 4 adet Zen 6c çekirdeği, doğrudan oyunlara odaklanacak. 2 çekirdek ise sadece arka plan görevleri için çalışacak. Diğer 2 çekirdekse muhtemelen yardımcı elemanlar olarak görev yapacak.

MLID tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 6 için el konsolu planları, aslında şaşırtıcı değil. Ünlü YouTuber, PS5 yazılım geliştirme kitinde varsayılan olarak yer alan Güç Tasarrufu Modu'nu hatırlatarak, Sony'nin buradaki esas amacının gelecekteki uyumluluk için zemin hazırlamak olduğunu ifade ediyor. Bakalım bu iddialar, ilerleyen dönemde daha somut gelişmelerle desteklenecek mi...