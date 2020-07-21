Zephyr Dünyanın İlk Ter Geçirmez Oyuncu Faresini Duyurdu

Oyunculuğun altın çağını yaşadığı şu günlerde oyuncu donanımları da çeşitleniyor ve güçleniyor. İşte söz konusu bu oyuncu donanımlarından bir tanesi de ter geçirmeme özelliğine sahip oyuncu faresi oldu.

PC donanımları endüstrisi ve teknik gereçler konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Zephy; profesyonel, ter geçirmez, ultra hafif, ergonomik RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) oyuncu faresini Windows 7 ve üstü ve macOS 10.11 için çıkaracak.

Şirket, yeni oyuncu faresinin çıkışı ise 22 Temmuz tarihinde Kickstarter üzerinden yapacak. İçine gömülü, RGB renkli fan, hızın ayarlanabilmesi için üç moda sahip olacak. Fare, ellerinizi daha serin hale getirmek için teri buharlaştıracak ve oyun performansınızı artıracak.

Dünyanın ilk ter geçirmez oyuncu faresi

Zephyr'in bu oyuncu faresinin özelliklerine baktığımızda PMW3389 optik sensörün 16.000 DPI, 12.000 FPS tarama oranı, 40 g'ye kadar ivmelenmeyi takip edebilme, 400 inç/sn'ye kadar hareket hızına ulaşmaya sahip olduğu görülüyor.

Farede bulunan Omron anahtarlar, kullanıcısına 50 milyon tık ömrü sunuyor. Ayrıca içerisinde 5 farklı DPI ayarı bulunuyor ve bu ayar ofis modundan oyun moduna kadar ayarlanabiliyor. RGB teknolojisi sayesinde farklı ışıklandırma efektleri ayarlanabiliyor.

Ergonomi tarafına bakıldığında gövde tasarımının avuç içine uygun olduğu ifade ediliyor. Farenin kükürt kaplamalı yüzeyi, bir yandan yağlanmama özelliği sağlarken diğer yandan da parmak izi bırakmıyor. Farenin alt tarafı, daha yumuşak hareketler sağlamak için PTFE maddesinden yapılma.

Zephyr Oyuncu Faresi, yukarıda da söylediğimiz 22 Temmuz tarihinde Kickstarter üzerinden çıkış yapacak. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan fare, sınırlı bir süre için 79 dolardan (541 TL) satışa çıkacak. Farenin teslimatı ise ekim ayında başlayacak.