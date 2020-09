Dünyayı kurtarabilecek, insanlığa hizmet edecek, doğayı ve çevreyi temiz tutmaya yardımcı olacak yeniliklerin hepsine inovasyon denir. Peki dünyayı kurtarabilecek inovasyonlar neler? Sizler için bu sorunun cevabı niteliğinde bir içerik hazırladık. Hoş geldiniz.

İnovasyon dediğimizde aklımıza direkt olarak yenilik kelimesi geliyor. Bunda yanlış bir şey yok zira inovasyon kelimesinin sözlük anlamı baz alındığında yenilik kelimesi ortaya çıkıyor ancak inovasyon denilen şey çok daha derin bir anlam içeriyor. Bir yeniliğin veya bir icadın inovasyon olarak tanımlanabilmesi için öncelikle topluma, doğaya, çevreye, kısacası dünyaya yararı olması gerekiyor.

Biz de sizler için yeteri kadar destek bulunursa dünyayı kurtarabilecek inovasyonları bir araya getirdik. İçeriğimizde denizleri temizleyebilecek bir inovasyon örneğinden pet şişelerden yapılan lambalara kadar birçok inovasyon göreceksiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan dünyayı kurtarabilecek inovasyonlara birlikte göz atalım.

Dünyayı kurtarabilecek 12 inovasyon:

Pet şişeleri lambaya çeviren Liter of Light

Plastik kullanımını azaltan yenilebilir Su Topları

Nehirleri temizleyen Mr. Trash Wheel

Denizdeki çöp kutusu The Seabin

Deniz canlılarını koruyan yenilebilir içecek tutucusu

Bir eve yetecek elektrik sağlayan Hidrokinetik Türbin

Pet şişelerden uzun şeritler yapan Bottle Cutter

Hava ve sudan enerji üreten Waterlily

Kirli suları arındıran Polyglu

Suda çözünen poşetler

Atıkları doğalgaza çeviren HomeBiogas

Araba lastiklerini geri dönüştüren Alfa-SPK

Pet şişeleri lambaya çeviren Liter of Light

Işığa ulaşamayan insanların hayatına aydınlık getiren Liter of Light projesi, fazlasıyla ucuz ancak bir o kadar da etkili. Işık ihtiyacı olan bölgelere bir pet şişe kullanarak yapılan lambalar, enerjisini güneşten alıyor. Pet şişeye su dolduruluyor, ardından Liter of Light adı verilen alet şişenin içerisine yerleştiriliyor. Gün boyunca gün ışığını yakalayan alet, 40 ila 60 wattlık bir ampüle eşdeğer bir ışık sağlıyor. Liter of Light, düzgün bir şekilde yerleştirilirse 5 yıla kadar dayanıklılık gösteriyor.

Plastik kullanımını azaltan yenilebilir Su Topları

Plastik kullanımının ne kadar fazla plastik atığına yol açtığını ve bu atıkların dünyaya nasıl zarar verdiğini biliyorsunuzdur. İşte bu su topları, pet şişelerin yol açtığı çevre kirliliğini ve bu kirliliğin doğaya verdiği zararı engellemek için üretildi. Bu inovasyonun ana fikri, yenilebilir bir baloncuk içerisine doldurulan içme suyu sayesinde artık pet şişelere ihtiyaç kalmayacak olması.

Nehirleri temizleyen Mr. Trash Wheel

Doğaya verilen zararın büyük çoğunluğunu ne yazık ki insan ırkı veriyor. Bunu da çoğunlukla ellerindeki çöpleri nehirlere ve denizlere atarak yapıyor. Neyse ki bu durumu tersine çevirmek de bizim elimizde. Nehirlere atılan çöpleri toplaması için üretilen Mr. Trash Wheel sayesinde nehirlerdeki çöpler olması gerektiği yere dönüyor. Güneş enerjisiyle de çalışabilen Mr. Trash Wheel’ın Baltimore nehrinden 999 tondan fazla çöp çıkardığı belirtiliyor.

Denizdeki çöp kutusu The Seabin

The Seabin isimli bu cihaz, deniz suyunu bir vakum cihazı gibi içerisine çekiyor. Bu şekilde denizde bulunan çöpler de akıntıyla birlikte The Seabin isimli cihazın içerisine doğru yönelmeye başlıyor. The Seabin’in pompası durduruluyor, içerisindeki çanta çıkarılıyor ve çöpler olması gerektiği yere döküldükten sonra aynı işlem tekrar ediliyor. Bu şekilde denizdeki çöplerin çoğu alınıyor ve deniz temizleniyor. Şimdilik geliştirme aşamasında olan The Seabin’in daha büyük versiyonlarının da yapılması planlanıyor.

Deniz canlılarını koruyan yenilebilir içecek tutucusu

Bu yenilebilir konserve tutucusu, deniz canlılarının da canının fazlasıyla önemli olduğunu vurgular nitelikte. Ne yazık ki denize çöp atmanın yanlış olduğunu anlamayan kişilere SaltWater Brewery, deniz canlıları tarafından yenilebilecek bir paketleme yapmayı uygun görmüş. Arpa ve buğdaydan yapılan bu altılı içecek pakedi, denize atıldığında deniz canlıları tarafından yeniliyor. Bu şekilde canlılar hem besleniyor hem de korunuyorlar.

Bir eve yetecek elektrik sağlayan Hidrokinetik Türbin

Idenergie isimli şirketin ürettiği bu taşınabilir hidrokinetik türbin, 24 saat boyunca enerji üretebiliyor. Hızlı akıntıya sahip bir suya konulduğu zaman saatte 12 kilowatt enerji üretebiliyor. Bu enerji, ortalama bir evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Tamamen zararsız ve doğal şekilde enerji üretebilen bu türbin, ihtiyaç durumunda farklı noktalara da taşınabiliyor.

Pet şişeleri uzun şeritlere çeviren Bottle Cutter

Plastic Bottle Cutter adı verilen bu küçük cihaz, pet şişelerin geri dönüştürülmeye gerek kalmadan kullanışlı hale getirilmesini sağlıyor. Pet şişeleri uzun ve ince şeritlere çeviren Plastic Bottle Cutter, oldukça küçük olduğu için taşıması da bir hayli kolay. Bu küçük cihazla oluşturulan şeritler eğer doğru kullanılırsa iki aracı birbirine bağlamak ve hatta araç çekmekte kullanılabiliyor.

Hava ve sudan enerji üreten Waterlily Turbine

Küçük olmasına rağmen fazlasıyla etkili olan Waterlily Turbine, hem havayı hem suyu kullanarak enerji üretebiliyor. İstendiği zaman rüzgarlı bir yere, istendiği zaman akıntıya sahip bir su kaynağına konulan Waterlily, USB ile şarj edilebilen herhangi bir cihazın şarj edilmesinde kullanılabiliyor. Küçük olması, kamp yapan kişiler için fazlasıyla kullanışlı olmasını sağlıyor.

Kirli suları arındıran Polyglu

Belki de günümüzün en büyük inovasyonlarından biri olan Polyglu, özellikle temiz su bulunamayan ülkelerdeki kişilerin hayatını kurtarabilecek bir buluş. Kirli, çamurlu suları tertemiz, berrak bir su haline getiren Polyglu, aslında bir toz. Bu toz, kirli suların içerisine atılıp karıştırıldığında su içerisindeki kirleri tortu haline getirip dibe çöktürüyor. Bu şekilde su, içerisindeki kirli maddelerden arındırılıyor ve temiz hale getiriliyor.

Suda çözünen poşetler

Doğaya en çok zarar veren şeylerden biri de naylon poşetler. Bu poşetler çoğunlukla geri dönüştürülebilir olmuyor ve doğaya atıldığında büyük zararlara yol açabiliyorlar. Suda çözünebilen bu poşetler ise aynı zamanda geri dönüştürülebilir oluyor. Tapiyoka’dan yapılan bu poşetler, aynı zamanda nişasta olduğu için suya atıldığında çözünüyor ve içilebiliyor. Aynı zamanda bu maddenin hiçbir zararı yok.

Atıkları doğalgaza çeviren HomeBiogas

HomeBiogas isimli bu cihaz, evin arka bahçesine kuruluyor ve evlere bir gaz borusu ile bağlanıyor. Bu kutu gibi gözüken cihaza atılan her organik atık, gaza dönüştürülüyor ve bu şekilde masrafsız ve doğal bir şekilde evin gaz ihtiyacı karşılanıyor. Çöpleri gaza dönüştüren HomeBiogas, her bir litrelik organik atık için 200 litrelik gaz üretiyor.

Araba lastiklerini geri dönüştüren Alfa-SPK

Daha önce plastik, lastik, hatta arabaları bile yutan makineler görmüşsünüzdür. İşte burada gördüğünüz bu devasa makine, araç lastiklerinin geri dönüştürülmesinde büyük rol oynuyor. Kauçuk maddeyi fiber ve çelik teller gibi diğer maddelerden ayıran bu makine, lastiklerin geri dönüştürülmesini sağlıyor. Ayrılan bu maddeler daha sonrasında yeni geri dönüştürülmüş ürünlerin var olmasını sağlıyor.

Yeteri kadar destek bulunursa dünyayı değiştirebilecek inovasyonları derlediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de bildiği ve desteklediği farklı inovasyon örnekleri varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.