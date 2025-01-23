Bazılarımız duş alırken müzik dinlemeye bayılıyor öyle değil mi? Bunun için de elbette kendileriyle birlikte telefonlarını da banyoya sokuyor. Peki bunun oldukça yanlış bir davranış veya alışkanlık olduğunu söylesek?

Duş alırken telefonları banyoya sokmak, aslında telefonlar için oldukça tehlikeli. Emin olun buradaki tek sorun, telefona su damlacıklarının temas etmesi değil.

Tahmin etmediğiniz çok daha büyük problemler var.

Kısa bir zaman önce, akıllı telefonlarını duş alırken banyoda tutan iPhone kullanıcıları için önemli bir uyarı yapılmıştı.

Bu uyarıya veya duyuruya göre kullanıcılar, banyoda duş alırken telefonlarını buraya sokmamalı. Çünkü banyoda oluşan buhar, neme yol açıyor ve bu sefer ortaya küfler çıkıyor.

Örneğin Andi isminde bir TikTok kullanıcısı, iPhone’unu kılıfından çıkarınca hiç de hoş gözükmeyen bir manzara ile karşılaştı. Genelde duş alırken, müzik dinlemek için telefonunu banyoya alan Andi’nin kılıfının içi, siyah küf ile kaplıydı.

Aslında iPhone duş alırken banyoda tutulduğu için, buhardan kaynaklı yüksek nem kılıfı nemlendirmiş, içinde de küf oluşumuna sebep olmuştu. Ayrıca cihaz suya dayanıklı olsa bile tek sorun, kılıfta oluşacak küfler değildi.

Cihazın iç donanımları da buhardan etkilenip, bozulabilirdi.

Andi’nin bu TikTok videosunu izleyenler, bu keşif hakkında farklı yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar, kılıflarını hiç temizlemediğini dile getirirken, bazıları da iPhone kılıflarını hemen kontrol edeceklerini söyledi.

Ayrıca Andi, bu sorunla karşılaşan tek Apple kullanıcısı değildi. Apple internet sitesinin topluluk sayfalarında yapılan paylaşımlarda, “Deri Apple Telefon Kılıfında Küf” başlığı bile yer alıyordu. Hatta yorumlardan bir tanesi şu şekildeydi:

"Apple deri kılıfında küf ve mantar oluşması sorununu yaşayan başkası var mı merak ediyorum? Belki ellerim terlediği içindir ancak 50 dolarlık kılıfı evde mantar yetiştirmek için mi satın aldım?"

Aslında bu noktada deri kılıflara özellikle dikkat etmek gerekli.

Çünkü deri, organik ve gözenekli bir materyal ve nemi kolayca içine alıp saklayabilir. Bu da nemli veya ıslak ortamla birleşince küf ve mantar oluşumu için ideal şartları sağlar. Tıpkı duş alırken oluşan buhar gibi.

Öte yandan Çevre Koruma Ajansı (EPA)’na göre küf, her yerde bulunabilir ve nem olduğu sürece neredeyse her şeyin üzerinde yetişebilir. Yani banyoda beliren bu siyah küfün sebebi de yüksek nem ve havalandırma eksikliğinden.

Ek olarak siyah küf, toksik ve toksik olmayan türlere sahip olsa da çoğu insan bunun zararlı olduğunu düşünüyor.

Herhangi birine maruz kalmak ise öksürük, hapşırma ve burun akması gibi semptomlarla sonuçlanıyor. Yani toksik siyah küf, aslında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mantara maruz kalmak ise astım ve solunum sorunları yaratabilir.

Her ikisini ayırmak oldukça zor olsa da toksik siyah küfün çok daha yoğun bir kokusunun ve daha yapışkan görüntüsünün olduğunu söylemek mümkün. Özetle en iyisi banyoyu havalandırmak ve telefonu da duş esnasında banyoya sokmamak.

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