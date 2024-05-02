Bilim insanları, tekrar tekrar kullanılabilen çok güçlü bir yapıştırıcı üretmeyi başardı. Çalışmada hafızalı bir materyal kullanıldı.

Pek öyle gözükmese de yapışkanlar, sürekli olarak gelişen ve yenilenen malzemeler arasında yer alıyor. Örneğin bir akıllı telefonda kullanılan yapıştırıcı ile tahta malzeme aynı yapışkan ile yapıştırılmıyor. Araştırmacılar da sürekli olarak yeni yapıştırıcılar üzerinde çalışıyor.

Son olarak Singapur'da Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) araştırmacıları, E44 epoksi adını verdikleri bir hafızalı malzeme ile yeni bir yapıştırıcı üretmeyi başardı. Oda sıcaklığında plastiğimsi bir yapıda olan bu madde, ısıtıldığında ise yumuşak ve yapışkan hâle geliyor. Farklı yüzeylere yapışabilen bu madde, çıkarıldığında ise geride hiçbir iz bırakmıyor.

Yüzeyin şeklini alabiliyor

Bu maddenin bir diğer önemli özelliği ise uygulandığı yüzeyin şeklini alabilmesi. Araştırmacılar bu maddenin özellikle birkaç milimetrelik şeritler hâlinde kullanıldığında daha verimli olduğunu ifade etti. 19,6 mm'lik kesite sahip tek bir şerit bile 1,56 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.

Araştırmanın başındaki isim olan Profesör Jimmy Hsia, "Bu teknoloji yapışkan kavrayıcılar ve tırmanma robotları için çok kullanışlı olacak ve bir gün insanların, gerçek bir Örümcek-Adam gibi duvarlara tırmanabilmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu maddenin sökülebilmesi için 60 derece sıcaklığa gelmesi gerekiyor. Buna ek olarak, bir yüzeye tutundurulduğuda da soğuması yaklaşık üç dakika sürüyor. Araştırmacılar bu bekleme sürelerini azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Araştırma, National Science Review'da yayımlandı.