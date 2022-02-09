Duygu Özaslan'dan 'Rekabet' Cezasıyla İlgili Açıklama

Ünlü internet fenomeni Duygu Özaslan, Rekabet Kurulu'nun kendisine yönelik 114 bin TL'lik para cezası ile ilgili konuştu. Özaslan, söz konusu iddiaların doğru olduğunu ancak kesinleşmiş bir şey olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, örtülü reklam yapan bir sosyal medya fenomeninin Rekabet Kurulu'nun soruşturmasına maruz kaldığından ve bu soruşturma kapsamında 114 bin TL'lik para cezasına hükmedildiğinin söylendiğinden bahsetmiştik. İddialara göre o internet fenomeni, Duygu Özaslan'dı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Duygu Özaslan'dan açıklama geldi.

2 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Özaslan, söz konusu iddiaları doğruladı. Kendisi hakkında kesinleşmiş bir ceza olmadığını dile getiren internet fenomeni, yasal sürecin devam ettiğini söyledi. Hakkında yapılan haberlerle ilgili de konuşan Duygu Özaslan, avukatlarının tespit aşamasında olduğunu ve bu haberlerin de yargıya taşınacağını duyurdu.

Duygu Özaslan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Neredeyse 10 yıldır işimi çok severek ve en doğru şekilde yapmaya özen gösteriyorum. Beni takip ediyorsanız zaten görüyor, biliyorsunuz.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 11.01.2022 tarihli Kararı hakkındaki açıklamalarımdır:

Adı geçen idari kuruluş tarafından, tarafıma ait sosyal mecralarda yapmış olduğum kimi paylaşımlarda, #ortaklık, #işbirliği açıklamalarının yeterli büyüklükte yazılmadığı ve bu açıklamaların güya kimi paylaşımlarımda hiç yazılmadığı gerekçeleriyle tarafımın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sair mevzuatı ihlal ettiğim gerekçesi ile tarafıma adı geçen idari kurum tarafından hukuka aykırı olduğunu düşündüğüm idari para cezası tesis edilmiştir. İçerisinde birçok hukuksuzluğu ihtiva eden adı geçen işbu karar kesin bir karar değildir. Bu kararın iptal edilmesi ve adaletin hakkaniyetli olarak tesis edilmesi amacıyla avukatlarım, hukuki süreci çok hassas olarak takip etmektedirler. Buna karşılık ortada kesinleşmiş bir ceza kararı bulunmamasına rağmen yazılı, görsel ve özellikle sosyal medya mecralarında, hakkımda sanki kesin bir ceza kararı tesis edilmiş gibi hem kişilik haklarımı hem de ticari itibarımı zedeleyen birçok haber ve yorumların yapıldığını üzülerek görüyorum. Kişilik haklarımı ve ticari itibarımı zedeleyen kişi, kişiler ve kurumlar tek tek avukatlarım tarafından tespit edilmiş ve halen de tespit edilmektedir. Tespit edilen bu kişiler ile işbu açıklamam sonrasında asılsız itham ve yalan haberleri ile itibarımı ve kişilik haklarıma tecavüze kalkışan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında başta savcılık şikayetlerinin yapılacağını, bu kişi ve kurumlar hakkında tazminat davaları ile kişilik haklarıma ve ticari itibarıma saldırıları önleyen tüm hukuk davalarının avukatlarım tarafından açılarak çok titiz biçimde takip edileceği bilgilerini işbu sosyal medya platformu üzerinden kamuoyunun bilgisine arz ederim.