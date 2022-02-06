Sosyal medya fenomenleri paylaşımlarını yaparken yeni gelen düzenlemelerle birlikte daha dikkatli olmak zorunda. Yapılan paylaşımda bir ürünün gizli tanıtımını yapan sosyal medya fenomenine Rekabet Kurulu tarafından 114 bin lira para cezası kesildi.

Yoğun bir günün ardından eve gelip ayaklarınızı uzatıyorsunuz ve Instagram’da bir iki hikaye açıyorsunuz sonra bir bakmışsınız ki onun yukarı kaydırı bunun tavsiye ettiği ürün derken gün içerisinde kazandığınız paranın büyük bir kısmını harcamışsınız. Çoğumuz tanıdığımız veya tanımadığımız en az bir fenomeni takip ediyoruz. Çevremizde de artık neredeyse herkes ya influencer ya da influencer olmak istiyor.

Kolay bir iş gibi görünse de aslında influencerlık beraberinde büyük bir sorumluluk getiriyor. İnsanlara beğendiğiniz bir ürünü gösterirken ya da onlara bir ürünü tavsiye ederken uymanız gereken kurallar ve ödemeniz gereken vergiler var. Bazı influencerlar ya da diğer bir deyişle fenomenler bir anlık dikkatsizlikle yaptıkları paylaşımlar için yüklü miktarda cezalar ödüyor.

Yaptığı paylaşımda ürün tanıtımı ibaresi olmadığı için 114 bin lira ödeyecek

Yeni düzenlemeyle influencerların elde ettikleri gelirleri bir banka hesabı aracılığıyla almaları ve vergilerinin de bu banka hesaplarından otomatik olarak kesilmesi gerekiyor. Ayrıca influencerlar bir ürünü tanıtırken paylaşımlarına ‘Ürün tanıtımı’ ibaresini koymak zorundalar. Ayrıca sosyal medya fenomenleri bir ürünün tanıtımını yaparken kullanıcıların reklamı algılamasını sağlamalı. Bir sosyal medya fenomeninin yaptığı paylaşımda Rekabet Kurulu tarafından örtülü reklam içerdiği tespit edildi. Fenomen 114 bin lira para cezası ödeyecek.

Sosyal medya üzerinden de olsa bir ürünü insanlara göstermek ve yorumda bulunmak o ürünün reklamını yapmak anlamına geliyor. Tüketicilerin de bu reklamları anlayabilmesi için paylaşımlarda tanıtım etiketi konulması gerekiyor. Belki de bir anlık dikkatsizlikle yapılan paylaşımlar fenomenler için binlerce lira ceza anlamına geliyor. Verilen bu ceza da, sosyal medyada yaygınlaşan tanıtımlarda insanların daha dikkatli olmasını sağlayıp bu gibi durumlarda emsal olabilecek.